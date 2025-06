In einer Gemeindeversammlung wurde über die Veränderungen durch die Eingliederung in die Neue Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit informiert.

Die neue verantwortliche Gemeindeteams stellten sich dabei vor. Im Rahmen der Neustrukturierung werden die bis jetzt eigenständigen Pfarreien in die Großpfarrei Donaueschingen zusammen geführt.

Zu ihnen gehören die Seelsorgeeinheiten Bad Dürrheim, Donaueschingen, Geisingen, Emmingen-Liptingen, Hüfingen-Bräunlingen, Immendingen und Blumberg. Ab dem 1. Januar 2026 ist der Zusammenschluss gültig und die Seelsorgeeinheit Bad Dürrheim mit ihren 4200 Mitgliedern wird zu der neuen Pfarrei Donaueschingen gehören.

Ursprünglich sollte die Umstrukturierung zum Jahr 2030 greifen. Erzbischof Stephan Burger strebte jedoch die Umsetzung auf den 1. Januar 2026 an. Ein Quartett leitet das neue Gemeindeteam der Bad Dürrheimer Katholiken und begleitet somit die Überführung in die neue Struktur der Großpfarrei.

Adalbert Mayer leitet das Gemeindeteam

In Federführung ist dabei Diakon Adalbert Mayer. In der Kirche informierte er unmittelbar nach dem feierlichen Gottesdienst die in großer Zahl dagebliebenen Besucher über die schon bald anstehenden Veränderungen. „Es wird dann keinen Pfarrgemeinderat Bad Dürrheim mehr geben, sondern einen Pfarreirat Donaueschingen, in welchem die ehemalige Seelsorgeeinheit Bad Dürrheim mit drei Sitzen vertreten sein wird.“

Die Wahl dazu findet in Bad Dürrheim, Sunthausen, Hochemmingen und Unterbaldingen an folgenden Terminen statt: Am 18. September 2025 in Sunthausen von 16.30 bis 17.15 Uhr in der Kirche St. Mauritius und in Hochemmingen von 17.45 bis 18.30 Uhr in der Gemeindehalle Hochemmingen. Am 19. September wird die Wahl in Unterbaldingen von 10 bis 10.45 Uhr im Pfarrhaus und in Bad Dürrheim von 11.30 bis 12.15 Uhr im Pfarrsaal unterhalb der Kirche sein. Auch Brief- oder Onlinewahl werden möglich sein.

„Es gibt schon erste Kandidaten für den Pfarreirat, weitere Kandidatenvorschläge werden gerne noch angenommen“, ergänzte Mayer. In den letzten beiden Jahren wurde in einem informellen Team der Gemeinde intensiv in Richtung des gesteckten Ziels gearbeitet. Zwei Aufgabenschwerpunkte mit Organisation und Liturgie kristallisierten sich dabei heraus.

Benjamin Harter führt die Liturgiegruppe

Volker Weiß führt nun ein Organisationsteam und Benjamin Harter eine Liturgiegruppe an. Rechtliche Legitimierung erhielt das Gemeindeteam basisdemokratisch für seine zukünftige Arbeit in einer offenen Wahl per Hand einstimmig durch die Kirchenbesucher noch während der Versammlung. Als Alternative hätte die Bestimmung auch durch den Pfarreirat erfolgen können.

Benjamin Harter stellte Leitlinien der Gruppe Liturgie vor. Die neue Gesamtpfarrei wird den Namen der Donaueschinger Kirchengemeinde Heilige Dreifaltigkeit übernehmen. Harter interpretiert die Dreifaltigkeit auch als Metapher für Vielfalt, etwa auch wie Gottesdienste gefeiert werden können. Er sieht die Gruppe Liturgie nicht als eine einzige Gruppierung an, sondern verschiedenste Untergruppen sollen sich darin einbringen. „In der Kirche gibt es unterschiedliche Menschen, die unterschiedlich unterwegs sind und unterschiedliche Herzensthemen und -anliegen haben. Das ist gut so, denn Vielfalt ist nicht Gegenteil von Einheit, sondern Vielfalt ist das Gegenteil von Einfalt.“

Zu diesen Aussagen erhielt Harter aus dem Forum heraus im nach hinein viel Zustimmung. Volker Weiß war schon bisher in der Organisation von Festivitäten und kirchlichen Veranstaltungen zusammen mit Ulli Pfeiffer, Tanja Bühler, Anna Janic und Marianne Weiß dabei gewesen. In der Zwischenzeit hat sich ein neues Orgateam gebildet, das aus etwa zehn Personen besteht.

Lebendige Kirche soll das Ergebnis sein

„Unser Engagement soll eine lebendige Kirche gestalten helfen. Mit der Planung und Durchführung der beliebten Veranstaltungen wollen wir Teil eines neuen Aufbruchs ein und auch andere inspirieren“, unterstrich Weiß.

Das Team von Benjamin Harter soll unterstützt werden. Dem Quartett gehört auch Verena Terner an, die bisher im Kinderkirchenteam mitgearbeitet hat und nun das Orgateam um Volker Weiß unterstützen wird. Das Team um Mayer bat die Kirchengemeinde um Unterstützung und Solidarität, sowie die zu treffenden Entscheidungen mitzutragen.