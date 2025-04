1 Pfarrer Frederik Reith fährt mit der Gemeinde nach Rom. Foto: Bantle

Mit einer gewissen Sorge hatte die katholische Gemeinde in Niedereschach schon länger auf den im Mai anstehenden Romaufenthalt geblickt. Das Programm sieht sicher anders aus als geplant.









Der Tod von Papst Franziskus hat auch in der katholischen Seelsorgeeinheit an der Eschach (SE) tiefe Trauer ausgelöst. Im Rahmen einer Eucharistiefeier in der Kirche St. Martin in Neuhausen gab es auch ein Totengedenken an den Papst.