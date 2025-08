Seelsorgeeinheit Aichhalden: So emotional war die Verabschiedung von Pastoralreferent Kunibert Frank

Im feierlichen Gottesdienst, den alle Kirchenchöre aus der Seelsorgeeinheit mitgestalteten, hielt Frank seine letzte Sonntagspredigt. Das Bitten und Erhalten und die Hoffnung, dass es einen Gott gibt, der trägt, prägte seine Gedanken. Nach der Messfeier drückte Bürgermeister Michael Lehrer aus Aichhalden, stellvertretend für die kommunalen Vertreter, seinen Dank aus. Zwar hätte man bei Franks Predigten gutes Sitzfleisch gebraucht – geistlich gut trainiert sei man jedoch immer weitergezogen.

Sichtlich gerührt sprach der Gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderates Aichhalden, Joachim Penalver, für die Seelsorgeeinheit über die Begegnungen mit dem langjährigen Pastoralreferenten, der 19 Jahre vor Ort wirkte. Alt und Jung hätten von seinem Dienst profitiert.

Im Namen der Kirchengemeinden übergab Manuel Gaus aus Winzeln die Geschenke. Eine Reise in Franks geliebtes Südtirol war dabei und ein Gästebuch, in dem mehr als 80 kreative Beiträge aus den Gemeinden enthalten sind.

Kunibert Frank (rechts) im Gespräch mit Bürgermeister Michael Lehrer (links) und dessen Vorgänger Ekhard Sekinger Foto: Seelsorgeeinheit Aichhalden

Das Pastoralteam lässt Frank nur ungern ziehen. Seine theologisch reflektierten Beiträge und seine Zuverlässigkeit haben positive Spuren hinterlassen, wie es im Bericht der Seelsorgeeinheit heißt. Mit ihm war professionelles Arbeiten möglich und wurde durch ihn maßgeblich geprägt. Aber auch Feiern konnten die pastoralen Mitarbeiter mit Frank.

Fest im Pfarrgarten Foto: Seelsorgeeinheit Aichhalden

Kunibert Frank dankte seinerseits für die bewegenden Worte und Gesten. Ihm war es immer wichtig, den Glauben an einen liebenden Gott in Unterricht, Gemeinde und Gremien weiterzugeben, brachte er zum Ausdruck. Der Herausforderung auch Leitungsaufgaben anzunehmen, hatte er sich gerne gestellt. „Nun beginnt für mich ein neuer Lebensabschnitt – mit mehr Zeit für Familie, für Ruhe, für neue Perspektiven. Doch mein Herz bleibt verbunden mit den Menschen aus all den Stationen meines Wirkens“, so Franks Abschiedsworte.

Im Anschluss an den Gottesdienst waren alle zu einem großen Dank- und Abschiedsfest bei Essen und Trinken im Pfarrgarten eingeladen.