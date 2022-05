2 Pfarrer Paul Odoeme soll in der Seelsorgeeinheit ABBA bleiben: Das wünschen sich rund 2500 Christen. Foto: Wycisk

Um Pfarrer Paul Odoeme gab es die vergangenen Monate viel Wirbel. Selbst eine Unterschriftenaktion mit 2500 Unterzeichnern half nicht, den liebgewonnenen Pfarrer in der Seelsorgeeinheit ABBA zu behalten. Warum eigentlich? Die Diözese meldet sich zu Wort.















Rottweil/Wellendingen - Die Reaktion der Diözese Rottenburg-Stuttgart auf den letzten Bericht über Pfarrer Paul Odoeme in unserer Zeitung ließ nicht lange auf sich warten. Auch wenn diese nicht an Monika Schmitt, die so unerbittlich für ihren "Paul" kämpft, sondern an die Redaktion des Schwarzwälder Boten gerichtet wurde, so gibt es immerhin eine.