Auf die katholischen Seelsorger kommen mit der Umstrukturierung der Diözese neue Herausforderungen zu. Aber auch Corona konfrontiert die Pfarrer mit neuen Aufgaben, wie Dominik Feigenbutz von der Seelsorgeeinheit "Zwischen Brigach und Kirnach" in einem Gespräch schildert.















Brigachtal – "Es ist mir wichtig da zu sein und den Menschen zuzuhören, dafür bin ich Pfarrer geworden." Dominik Feigenbutz betreut seit sieben Jahren als Seelsorger die katholische Seelsorgeeinheit "Zwischen Brigach und Kirnach". Dass er, um den Mitgliedern der Pfarrgemeinde zuzuhören, wenn sie mit ihm sprechen müssen, regelmäßig weite Strecken zurücklegen muss, war ihm nicht ganz klar, als er vor sieben Jahren nach Brigachtal kam.

Zuständig für 6500 Katholiken

"Brigachtal, Unterkirnach, Pfaffenweiler, Tannheim, Marbach und Herzogenweiler" gehören zur Seelsorgeeinheit Brigach und Kirnach, das sind 6500 Katholiken, fünf Prozent davon erreichen wir regelmäßig", erklärt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Mit "wir" meint er die Pastoral- und Gemeindereferentinnen Elisabeth Auer aus Pfaffenweiler, Evelyn Zinser aus Unterkirnach, Maritta Käfer, die sich zur Zeit in Elternzeit befindet, und sich selbst.

Feste Elemente seien die Dienstgespräche am Dienstag, an denen besprochen wird, was war und was geplant ist, damit der Anschluss in dieser weitverzweigten Gemeinde gehalten wird.

Die Arbeiten werden aufgeteilt, die Referentinnen seien Ansprechpartnerinnen in ihren Gemeinden, sie gestalten Beerdigungen, er immer freitags. "Evelyn Zinser und ich sind in der Schule tätig, ich bin noch in der Schule am Romäusgymnasium tätig", erzählt Feigenbutz.

Gottesdienste müsen gut geplant sein

"Auch die Gottesdienste müssen gut geplant werden, unter der Woche haben wir weniger Gottesdienste, am Donnerstag und Freitag rollieren sie in Unterkirnach, Tannheim, Pfaffenweiler, die leider nicht gut besucht werden, rund 30 Gläubige kommen nur", bedauert der Seelsorger. Die Gottesdienste in Brigachtal seien mit rund 70 Christen besser besucht, allerdings sei die Gemeinde auch größer, räumt er ein.

Auf Anfrage besuche er Kranke, die nicht mehr mobil sind, zuhause: "Die Einsamkeit in Zeiten von Corona ist größer geworden, es kommen aber auch junge Leute zu mir, wenn sie konkrete Probleme haben, es ist mir wichtig, für alle da zu sein", betont er.

Bei Besuchen der einzelnen Gemeinden ist Flexibilität gefragt

Durch Corona habe sich einiges geändert, so könne er die Taufen nicht mehr so feiern wie früher, als er noch drei Tauffamilien zusammen nehmen konnte, fährt er fort. Die Elternabende seien nicht mehr möglich, also besuche er jede Familie zuhause, was für ihn angenehm sei. Er kann der Pandemie jedoch auch einiges Positives abgewinnen: "Corona hat uns geholfen, zu kleineren Feierformaten zurückzufinden, die Menschen erleben sie direkter, die Qualität ist anders, der Preis dafür ist der größere Zeitaufwand", so der Seelsorgern.

Auch bei den Besuchen der einzelnen Gemeinden ist Flexibilität gefragt: "Manchmal besuche ich eine Gemeinde drei Mal in der Woche, manchmal alle drei Wochen." Von den digitalen Gottesdiensten zeigt er sich nicht begeistert: "Da bekomme ich nicht mit, wie die Menschen reagieren", bemängelt er.

Durch die großen Entfernungen zu den einzelnen Gemeinden und dadurch zu den Gläubigen befürchte er die Entfremdung, denn man teile das Leben der Menschen nicht mehr so wie früher.

Umstrukurierungen der Diözese

Feigenbutz mag gar nicht an das Jahr 2025 denken, denn dann wird die Diözese strukturell umgebaut, was bedeute, dass ein Pfarrer alles leite, unterstützt werde er von priesterlichen Mitarbeitern: "Das Dekanat Schwarzwald-Baar wird halbiert, wir kommen zu Villingen", betont er. Auf die Frage, ob der Pfarrer, der alles leite, dann sozusagen ein Manager sei, antwortet Feigenbutz: "Kann man so sagen". Natürlich wolle der Erzbischof viele Priester in die Seelsorge bringen, aber er frage sich, woher. Doch er nehme die neue Aufgabe an. "Ich vertraue darauf, dass Gott mir etwas zeigen will und mich herausfordern will, dem stelle ich mich",

Sportlicher Einsatz als Tischtennisspieler in Marbacher Mannschaft

Freizeit und Hobbys hat Dominik Feigenbutz bitter nötig. Er spiele Tischtennis in der ersten Mannschaft in Marbach und nehme auch an Meisterschaftsspielen teil. Er koche gerne, doch das sei nicht neu bei den katholischen Seelsorgern.

Schaue er Fernsehen, dann vor allem Arte: "Ich bin ein großer Arte-Fan", erklärt er. Dann kommt er zum Theater: "Das ist meine große Leidenschaft." Er spiele im Gymnasium am Romäusring, zum Beispiel Dürrenmatt, mit dem Ensemble etwas zu entwickeln sei sehr spannend, betont er. Es erfreue ihn auch ganz besonders, dass sich viele Kinder das Theaterspielen zutrauen. Ob Literatur, Kunst oder die Beschäftigung mit gotischen Kathedralen, Langeweile kommt bei Feigenbutz nicht auf.