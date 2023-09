Die Stadtkirche Freudenstadt war gut besetzt, als Dekan Streich den neuen Krankenhauspfarrer Andreas Rominger und die Gläubigen begrüßte. „Wir freuen uns, dass wir einen neuen Krankenhauspfarrer haben“, sagte Streich.

Zugleich betonte er, dass das Amt eines Klinikseelsorgers eine ganz besondere, schwere Herausforderung sei. Doch der Dekan verwies auch darauf, dass der Neue, der zugleich Seelsorger an der Selzerklinik Schönmünzach ist, auf seinem bisherigen Berufsweg „nicht selten Extremsituationen des Lebens“ durchgestanden habe – schließlich war er viele Jahre lang Militärpfarrer. Sogar Einsätze im Irak hat er schon hinter sich.

Nachfolger von Susanne Thierfelder

Rominger ist der Nachfolger von Pfarrerin Susanne Thierfelder, die nach vielen Jahren Ende 2022 in den Ruhestand trat. „Hier steh ich nun“, begann Rominger seine Vorstellung – ganz im Sinne des berühmten Lutherzitats. Schlicht und schnörkellos trug er seinen außergewöhnlichen Lebenslauf vor.

Geboren und aufgewachsen ist er in Albstadt-Ebingen, wo er auch Abitur machte. Es folgten umfassende Sprachstudien in Latein, Griechisch und Hebräisch, dann das Theologiestudium in Tübingen und Bern. Danach, 1994 die erste große Wende im Leben: Abbruch des Vikariats und Hinwendung zum Handwerk: Rominger begann eine Ausbildung zum Zimmermann.

Gelernter Zimmermann

„Zimmermannlehre – also was G’scheites gelernt“, so Rominger. Wenn er darauf zurückblickt, gerät er geradezu ins Schwärmen: „Ich hatte fünf geniale Jahre im Handwerk.“ Ein Pfarrer mit Handwerkslehre – das gibt es auch nicht alle Tage.

Doch dann sei er wieder zurück in den Dienst der Kirche, „weil mich viele Menschen dazu aufgefordert haben“, wie er heute sagt. 2001 folgte dann die Ordination zum Priester, anschließend zwölf Jahre als Gemeindepfarrer in Neubulach. „Doch die Wege des Herrn sind unergründlich“, so Rominger, ebenso wie die Personalpolitik der Kirchenleitung.

Über zehn Jahre diente er als Militärpfarrer in Füssen und Sonthofen. „Bergwandern und Skifahren sozusagen dienstlich verordnet“, so Rominger. Fast wie ein Traum sei es gewesen, sagt er heute. Allerdings: Auslandseinsätze gehörten auch dazu, die seien weniger angenehm gewesen, „da kann man nichts schönreden“, bekräftigt Rominger.

Als dann klar wurde, so fährt er mit dem Lebenslauf fort, dass erneut ein Jobwechsel angesagt war, „da fiel die Wahl auf den Schwarzwald“. Es handele sich schließlich um ein Stück Heimat, ein Stück Heimkommen.