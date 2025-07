„Seeleuchten“ mit Spannung erwartet: Der Aufbau im Lahrer Seepark startet

1 Taner Demiralay hofft auf eine große Besucherzahl bei der Premiere des „Lahrer Seeleuchtens“ am Wochenende. Foto: Eine Fachfirma rückt an diesem Mittwoch an, um alles für die Wasserfontänen-Show vorzubereiten. Taner Demiralay will das „Seeleuchten“ zur festen Einrichtung machen.







Beim Gespräch unserer Redaktion mit Taner Demiralay am Dienstagnachmittag ist es noch ruhig im Seepark. Die Tische des See-Restaurants sind gut besetzt, darüber hinaus sind aber nur noch ein paar vereinzelte Spaziergänger zu sehen. Dieses Bild wird sich am Mittwoch ab 8.30 Uhr gründlich ändern – dann rückt eine Fachfirma aus Straßburg an, um alles für die Wasserfontänen-Show aufzubauen, die die große Attraktion beim „Lahrer Seeleuchten“ am Freitag und Samstag werden soll. Bis zu elf Meter soll das Wasser im Badesee in die Höhe schießen, untermalt von deutscher und französischer Musik.