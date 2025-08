Für das „Lahrer Seeleuchten“ wird es an diesem Freitag ernst, das für die Stadt neuartige Event beginnt um 18 Uhr im Seepark. Am Donnerstag herrschte dort noch geschäftiges Treben beim Aufbau der beiden Bühnen sowie der Bewirtungsstände.

Die Anlage für die Wasserfontänen-Show war bereits tags zuvor montiert und auch bereits probeweise in Gang gesetzt worden– freilich noch ohne Licht- und Musikeffekte. Die wurden am Donnerstagabend und in der Nacht programmiert.

Die elfminütige Show wird am Freitag und Samstag jeweils um 21.50 und 22.50 Uhr gezeigt und soll einer der Höhepunkte des „Seeleuchtens“ werden. Darüber hinaus verspricht, wie berichtet, die Illumination des Geländes mit mehr als 400 Scheinwerfern eine besondere Atmosphäre.

Auf den beiden Bühnen sind am Freitag die Bands Rhinwaldsounds und Miss Understood sowie die Cleopha-Show von Walter Holtfoth zu erleben. Am Samstag spielen Quite A Few und Millers Blues Orchestra, außerdem legen DJs auf.

Das Seeleuchten läuft an beiden Tagen jeweils von 18 Uhr bis Mitternacht. Eintritt pro Person an der Abendkasse: 15 Euro.