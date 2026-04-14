Seelenheil in Haigerloch: Kraft zur Heilung wohnt in jedem selbst

Seit mehr als zwölf Jahren arbeitet Sabrina Jasmin Beller im Zollernalbkreis als Heilpraktikerin für Psychotherapie. Jetzt hat sie ihr erstes Buch geschrieben.
Mehr als 4000 Klientinnen und Klienten hat die gebürtige Weildorferin und Gründerin der Selbstwertpraxis in Haigerloch in dieser langen Zeit begleitet. Als Sozialwissenschaftlerin und Therapeutin beschäftigt sich dabei intensiv mit der Frage, wie Menschen Krisen, Krankheiten und Konflikte aus eigener Kraft überwinden können. Alle Erfahrungen aus ihrer praktischen Arbeit hat Beller nun in einem Buch zusammengefasst. Es trägt den Titel „7 Seelenkräfte. Das Urprinzip von Höhlen, Drachen und Gott - für ein selbstbestimmtes, geheiltes Leben“.