Seelenheil in Haigerloch: Kraft zur Heilung wohnt in jedem selbst

Seit mehr als zwölf Jahren arbeitet Sabrina Jasmin Beller im Zollernalbkreis als Heilpraktikerin für Psychotherapie. Jetzt hat sie ihr erstes Buch geschrieben.

Mehr als 4000 Klientinnen und Klienten hat die gebürtige Weildorferin und Gründerin der Selbstwertpraxis in Haigerloch in dieser langen Zeit begleitet. Als Sozialwissenschaftlerin und Therapeutin beschäftigt sich dabei intensiv mit der Frage, wie Menschen Krisen, Krankheiten und Konflikte aus eigener Kraft überwinden können. Alle Erfahrungen aus ihrer praktischen Arbeit hat Beller nun in einem Buch zusammengefasst. Es trägt den Titel „7 Seelenkräfte. Das Urprinzip von Höhlen, Drachen und Gott - für ein selbstbestimmtes, geheiltes Leben“.

Beziehungskrisen, Ängste, Essstörungen, Erschöpfung oder Suchterkrankungen – psychische Belastungen nehmen zu. Doch Heilung muss nach Sabrina Bellers Überzeugung nicht zwangsläufig über langwierige Therapien oder Medikamente führen. Im Zentrum ihrer Arbeit steht ein anderer Faktor: der Selbstwert. „Viele psychische Erkrankungen haben ihren Ursprung in einem tief verankerten Gefühl von Nicht-genug-Sein“, erklärt Beller: „Solche Überzeugungen entstehen häufig bereits in Kindheit und Jugend. Wenn das innere Kind keine Sicherheit erfahren und der Jugendliche keine konstruktiven Bewältigungsstrategien erworben hat, kann das erwachsene Selbst im Hier und Jetzt nicht frei handeln.“

Ihre therapeutische Arbeit setzt genau dort an – bei der Aufarbeitung früher Denk- und Verhaltensmuster. Ziel ist es, alte Prägungen zu erkennen und nachhaltig zu verändern. Beller kombiniert dafür in ihrer Praxis verschiedene Methoden: Psychoanalyse, tiefenpsychologische Verfahren, kognitive Verhaltenstherapie und Gesprächspsychotherapie. Besonders häufig behandelt Beller Angststörungen – „die Krankheit der tausend Gesichter“. Sie zeigen sich meist durch Enge in der Brust, Übelkeit im Bauch oder Gedankenkreisen im Kopf.

Verdrängte Persönlichkeitsanteile bewusst annehmen

Ein zentraler Bestandteil ihrer Arbeit mit den Klienten und Klientinnen ist die sogenannte Schattenintegration. Dabei geht es darum, verdrängte Persönlichkeitsanteile bewusst anzunehmen und zu verstehen. Anstatt belastende innere Zustände wie Angst, Wut, Zorn, Eifersucht, Neid oder Melancholie zu verdrängen oder auf andere zu projizieren, geht es darum, sie bewusst wahrzunehmen, konstruktiv in die eigene Persönlichkeit zu integrieren und innere Stabilität zu erzeugen. Schattenarbeit bedeutet daher, negative Gefühle nicht zu unterdrücken, sondern ihnen Raum zu geben, sie zu verstehen und in eine gesunde Balance mit Körper, Geist und Seele zu bringen.

Mit ihrem ersten Buch stellt Sabrina Beller ihre Methode nun einer breiteren Öffentlichkeit vor. Darin führt sie den Leser durch sieben Urprinzipien – darunter das Drachenprinzip, das Seifenblasen-Prinzip, das Matroschka-Prinzip, das Lotus-Prinzip, das Parzival-Prinzip –, die für zentrale innere Entwicklungsprozesse stehen. Sie sollen Leserinnen und Lesern helfen, Krisen und seelische Konflikte durch die eigene innere Kraft zu überwinden.

Die Menschen stärken, lautet das Ziel

„Mein Herzenswunsch war es“, so Beller, „ein Buch zu schreiben, das Menschen so stärkt, dass ihnen weitere belastende und langwierige Therapien erspart bleiben“. Das Buch verbinde wissenschaftliche Erkenntnisse mit persönlichen Erfahrungen. Zahlreiche Übungen machen das Werk zu einem praktischen Begleiter. „Dieses Buch soll helfen, Tränen in Diamanten und Wunden in Wunder zu verwandeln“, sagt sie. Es vermittelt ihre Überzeugung: Jeder Mensch trägt die Kraft zur Heilung bereits in sich.

Mit der Gründung des „Sempervivum Verlag“ verfolgt die Autorin eine klare Vision: In den kommenden Jahren möchte sie weitere Sachbücher, historische sowie autobiografisch geprägte Romane veröffentlichen.

Dafür hat sie ein neues Genre ins Leben gerufen – den Heilungsroman, der persönliche Geschichten mit psychologischer und spiritueller Entwicklung verbinden soll.

Das Buch „Sieben Seelenkräfte – Die Urprinzipien von Höhlen, Drachen und Gott für ein selbstbestimmtes, geheiltes Leben“ (ISBN: 978-3-9828044-0-8, Sempervivum Verlag) ist sowohl online (www.sempervivum-verlag.de) als auch im Buchhandel sowie im Klosterladen auf dem Kloster Kirchberg (Berneuchner Haus) erhältlich. E-Mails: info@sesuse.de; kontakt@sempervivum-verlag.de