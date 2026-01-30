Seelbacher Verein berichtet: Schwarzwaldverein plant eine Jubiläumsfeier für die Burgruine Lützelhardt

2026 steht eine Feier für die vom Verein betreute Burganlage an. Sie wurde zwischen 1926 und 1929 freigelegt.

Mit der Gründung einer neuen Familiengruppe, einer modernisierten Vereinsarbeit und guten finanziellen Ergebnissen gibt es gleich mehrere positive Entwicklungen, heißt es in einer Pressemitteilung über die Hauptversammlung der Vereins. Bei der Versammlung berichtete die Vorsitzende Manuela Willmann über die aktuellen Aktivitäten. Besonders erfreulich sei der Neustart der Familienarbeit. Nachdem sich eine 2001 gegründete Familiengruppe im Laufe der Jahre aufgelöst hatte, fanden sich 2025 erneut mehrere junge Familien zusammen. Die Leitung der neuen Gruppe übernimmt Nicole Singler.

Ein bedeutender Höhepunkt wirft seine Schatten voraus: Die vom Ortsverein betreute Burgruine Lützelhardt wird 2026 ihr 100-jähriges Bestehen feiern. Die Anlage wurde zwischen 1926 und 1929 freigelegt. Der Auftakt der Jubiläumsveranstaltungen ist für den 20. September mit einem großen Burgfest geplant. Im Anschluss sind weitere Programmpunkte vorgesehen, darunter geführte Wanderungen zu den Spuren der Ausgrabungen, Angebote für Kinder sowie ein historischer Vortrag zur Geschichte der Ruine.

Auch im organisatorischen Bereich hat sich der Verein weiterentwickelt. Die Vereins-Homepage wurde von Thomas Leibl und Ulrich Meier neugestaltet. Zudem erstellte der Verein das Wanderheft für 2026 erstmals vollständig in Eigenregie. Das neue Programmheft enthält auch Angebote der Familiengruppe.

Kassierer Ulrich Meier berichtete von einem erfreulichen Plus in der Vereinskasse. Wanderwartin Sabine Petzendorfer wurde derweil für ihr langjähriges Engagement gewürdigt (siehe Info). Seit mehr als 20 Jahren plant und organisiert sie Wanderungen für den Verein.

Berichte aus den beiden Wandergruppen gaben Einblicke in das vergangene Jahr. Zu den Höhepunkten zählten unter anderem Touren auf der Schwäbischen Alb, sowie auf dem Meraner Höhenweg. Auch die Mountainbikegruppe unter Leitung von Elke Baumann sowie die Seniorengruppe, die sich regelmäßig zu kurzen Wanderungen trifft, informierten über ihre Aktivitäten, teilt der Verein mit.

Im Bereich Naturschutz betreute der Verein im vergangenen Jahr insgesamt 87 Nistkästen. Wegewart Axel Friedrich kümmerte sich erneut um das rund 97 Kilometer lange Wegenetz. Im Rahmen der anstehenden Zertifizierung des Qualitätswanderwegs wurden kleinere Mängel festgestellt, die inzwischen behoben wurden.

Der Schwarzwaldverein Seelbach zählt laut der Pressemitteilung aktuell insgesamt 290 Mitglieder.

Wahlen und Ehrungen

Wahlen: Bei den turnusmäßigen Wahlen wurde der bisherige Vorstand weitgehend im Amt bestätigt, wie der Verein in seiner Pressemitteilung berichtet. Vorsitzende bleibt demnach Manuela Willmann, Stellvertreterin ist weiterhin Elke Baumann. Als Schriftführerin fungiert Catherine Vautländer, Kassierer bleibt Ulrich Meier. Wanderwartin ist weiterhin Sabine Petzendorfer, Wegewart Axel Friedrich, Stellvertreter ist Hermann Himmelsbach. Naturschutzwart ist Thomas Leibl, für Kultur und Heimat ist Monika Korak zuständig. Die Seniorengruppe wird weiterhin von Ulrike Fehrenbacher betreut. Neu gewählt wurde Nicole Singler als Leiterin der Familiengruppe.

Ehrungen:

Für 25 Jahre geehrt wurden Brigitte Bitterwolf und Ursula Matt. Das silberne Ehrenzeichen erhielt Sabine Petzendorfer, wie der Verein weiter mitteilt.