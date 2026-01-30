Seelbacher Verein berichtet: Schwarzwaldverein plant eine Jubiläumsfeier für die Burgruine Lützelhardt

2026 steht eine Feier für die vom Verein betreute Burganlage an. Sie wurde zwischen 1926 und 1929 freigelegt.
Mit der Gründung einer neuen Familiengruppe, einer modernisierten Vereinsarbeit und guten finanziellen Ergebnissen gibt es gleich mehrere positive Entwicklungen, heißt es in einer Pressemitteilung über die Hauptversammlung der Vereins. Bei der Versammlung berichtete die Vorsitzende Manuela Willmann über die aktuellen Aktivitäten. Besonders erfreulich sei der Neustart der Familienarbeit. Nachdem sich eine 2001 gegründete Familiengruppe im Laufe der Jahre aufgelöst hatte, fanden sich 2025 erneut mehrere junge Familien zusammen. Die Leitung der neuen Gruppe übernimmt Nicole Singler.