Seelbacher Julabo-Stiftung: Mehr als 20. 000 Euro für gemeinnützige Zwecke

1 Hauptempfänger bei der Spendenübergabe war die Krebsberatung Ortenau, hier im Foto mit Jennifer Juchheim (rechts) von der Stiftung. Foto: Julabo GmbH

Das Gremium der Julabo-Stiftung hat unter 22 Bewerbern insgesamt 16 Spendenempfänger ausgewählt. Bei der Übergabe zum Tag des Ehrenamtes am Donnerstag lobte Stiftungsgründer Markus Juchheim das große Engagement der Unterstützer. Zudem trafen die Geförderten ihre Gönner.









Bunt und fröhlich ging es laut Pressemitteilung am Tag des Ehrenamtes am vergangenen Donnerstag bei der Stiftung zu. Während der jährlichen Spendenübergabe wurden Vertreter von 16 Vereinen und sozialen Einrichtungen mit einer Spende bedacht, die sich im Laufe des Jahres mit interessanten Projekten in der Region beworben hatten.