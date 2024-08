Seelbacher in reifem Alter in Top-Form: Mit 80 Jahren deutscher Tennis-Meister

Seelbacher in reifem Alter in Top-Form

1 Tennis ist seine Leidenschaft: Karl-Heinz Schäfer aus Seelbach Foto: /Wendling

Karl-Heinz Schäfer aus Seelbach ist auch im reifen Alter noch deutschlandweit für den Tennissport unterwegs. Mit unserer Redaktion hat er über seine Erfolge gesprochen – und wie er sich fit hält.









Ein deutsche Meister im Tennis kommt aus Seelbach. In der Altersklasse 80 sicherte sich Karl-Heinz Schäfer bei den deutschen Meisterschaften in Ingelheim den Titel. Im Finale gewann er zum wiederholten Mal gegen Dauerkonkurrent Eckhard Kärcher (Mainz), der Nummer zwei der deutschen Tennis-Rangliste Männer 80. „Ich bin wohl so etwas wie ein Angstgegner für ihn“, erzählt Schäfer lachend. Bereits im März war Schäfer deutscher Hallenmeister in Essen geworden, auch da gewann er im Halbfinale gegen Kärcher, der vor Schäfer den Titel des deutschen Hallenmeisters innehatte.