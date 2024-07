Seelbacher Freilichstpiele: 2024 geht’s auf eine „zauberhafte Reise“

Der Vorverkauf für die Freilichtspiele in Seelbach hat begonnen. Zum 20. Geburtstag des Theaters hat Intendantin Katja Thost-Hauser eine moderne Variante des „Zauberers von Oz“ entwickelt. Premiere des Stücks ist am Samstag, 7. September.

Die Freilichtspiele Seelbach feiern mit der diesjährigen Aufführung „Der Zauberer von Oz“ runden Geburtstag: Zum 20. Mal tritt das inklusive Ensemble unterstützt von Profi-Schauspielern aus Wien unter der bewährten und erfolgreichen Intendanz von Katja Thost-Hauser in der Zeit vom 7. September bis 15. September auf die Freilichtbühne.

Die Vorfreude bei den Verantwortlichen ist groß, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde. Mit Stolz und Freude wurde das Plakat zusammen mit dem Hauptsponsor der diesjährigen Freilichtspiele, dem E-Werk Mittelbaden, vertreten durch Martin Wenz, Leiter der Erzeugung und Finanzen und Mitglied der Geschäftsleitung, vorgestellt. Auch Bürgermeister Michael Moser, die stellvertretende Hauptamtsleiterin Jutta Fischer und Lara Schwörer, verantwortlich für die Plakatgestaltung betonten ihre Vorfreude.

Ein zeitloser Klassiker

„Der Zauberer von Oz“ ist ein zeitloser Klassiker der Literatur, der von Lyman Frank Baum im Jahr 1900 veröffentlicht wurde. Für die Freilichtspiele Seelbach schrieb die Intendantin Katja Thost-Hauser eigens eine neue Fassung dieses Klassikers. Die Theatergäste dürfen sich auf eine bekannte Geschichte neu und modern interpretiert freuen, heißt es aus dem Seelbacher Rathaus. Intendantin Thost-Hauser nehme die Gäste auf eine unterhaltsame, aber auch zum Nachdenken anregende Reise mit, bei der das Publikum generationsübergreifend durch die überaus kreative Umsetzung in den Bann gezogen werde.

Tiefe Botschaften und Moralvorstellungen

Es wird die Geschichte von Dorothy erzählt, einem jungen Mädchen aus Kansas, das durch einen Wirbelsturm in das magische Land Oz transportiert wird. Auf ihrer Reise durch das Land Oz begegnet Dorothy einer Vielzahl von faszinierenden Charakteren. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg zum Zauberer von Oz, in der Hoffnung, dass er ihnen helfen kann, ihre Träume zu erfüllen: Dorothy möchte wieder zurück nach Hause, die Vogelscheuche wünscht sich Verstand und der Blechmann ein Herz, der Löwe träumt davon mutig zu werden.

Karten ab sofort erhältlich

„Der Zauberer von Oz“ ist nicht nur eine fesselnde Geschichte voller Abenteuer, sondern enthält auch tiefe Botschaften und Moralvorstellungen, heißt es in der Mitteilung weiter. Themen wie Freundschaft, Selbstvertrauen, die Werte von Intelligenz, Mitgefühl und Tapferkeit begleiten die Geschichte. Die Gemeinde Seelbach als Veranstalter lädt zu dieser „zauberhaften Reise“ ein. Der Kartenvorverkauf beginnt am heutigen Montag. Karten sind sowohl über die Kultur- und Tourist-Info der Gemeinde als auch über das Kartensystem Reservix erhältlich.

Die Termine

„Der Zauberer von Oz“ wird an insgesamt sechs Terminen auf der Freilichtbühne im Klostergarten gezeigt. Los geht es mit der Premiere am Samstag, 7. September, ab 18 Uhr. Weitere Aufführungen sind, jeweils ab 18 Uhr, am 8., 11., 13., 14. und 15. September.