Seelbacher Dorffest kommt an: Spaß zwischen Karussell und Tombola

Seelbacher Dorffest kommt an

1 Die Tanzgruppe des Kindergartens St. Nikolaus tanzt zu dem Lied „So sehen Sieger aus. Foto: Kiryakova

Auch nach 60 Jahren ist der Zuspruch des Seelbacher Dorffests ungebrochen. Schon bei der Eröffnung war der Klostergarten gut gefüllt. An zwei Tagen wurde bei gutem Wetter gefeiert,dazu gab es ein buntes Programm mit Musik und Aufführungen.









Alle Beteiligten sind mehr als zufrieden mit dem Verlauf des Dorffestes. Bereits am Samstagabend hat sich der Klostergarten gut gefüllt. Bürgermeister Michael Moser eröffnete das Fest nach dem ökumenischen Gottesdienst und bedankte sich bei Gästen und Helfern. „Ein Fest ist nur möglich, wenn die Gäste kommen“, sagte er. Moser freue sich über das ungebrochene Interesse im Dorf. Das Fest wird auch in Zukunft weiter stattfinden. Edgar Hacker, derzeit noch der kommissarische Vorsitzende der IG Dorffest, sagte, dass sich ein neuer Vorstand derzeit formiere. „Es sieht gut aus und das Fest kann am Leben erhalten werden“, freute er sich.