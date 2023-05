40 Jahre nach ihrer Gründung ist die Partnerschaft zwischen Seelbach und Zillebeke – ein Ortsteil der Stadt Ypern in Belgien – noch immer lebendig. Das Bestehen ist am Freitagabend mit einem Festakt im Seelbacher Bürgerhaus gefeiert worden.

Die Wiedersehensfreude auf beiden Seiten ist groß gewesen. Eine 50-köpfige Delegation aus Belgien war schon am Donnerstag angereist und wurde auf dem Zillebeker Platz von vielen Seelbacher empfangen.

Die Partnerschaft müsse von Mensch zu Mensch und nicht von Administration zu Administration gepflegt werden. Das hatte der Seelbacher Bürgermeister Walter Dilger im Jahr 1983 bei der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde betont. „Daran haben wir uns in Seelbach und Zillebeke gehalten und sollten das in die Zukunft noch mehr beachten“, ergänzte Wolfgang Himmelsbach vom Partnerkomitee in seiner Festrede im Seelbacher Bürgerhaus.

Bürgermeister Thomas Schäfer bezeichnete die Jubiläumsfeier als „einen guten und wunderbaren Anlass, der uns in diesen Tagen zusammenbringt“. Die Menschen aus Zillebeke und Seelbach hätten in 40 Jahren einen gemeinsamen Weg zurückgelegt, der von Freundschaft getragen sei. „Der Frieden in Europa soll die Zukunft unserer Kinder sichern, dazu trägt auch der stetige Erneuerungsprozess unserer Partnerschaft bei“.

Bürgermeisterin von Ypern lobt Seelbach

Emmily Talpe, Bürgermeisterin der Stadt Ypern, zu der Zillebeke gehört, ist am Freitag angereist und hatte sich auf ihrem ersten Besuch am Rande des Schwarzwaldes gefreut. „Ich bin beeindruckt von der schönen Gemeinde Seelbach und davon, wie herzlich und aufrichtig wir hier empfangen worden sind“, sagte sie – auf Deutsch. Das Band zwischen Seelbach und Zillebeke würde jetzt bereits 40 Jahre halten und sei mit der Botschaft für Frieden verknüpft. Das sollte die heutige Generation auch so an Jüngere und damit für die Zukunft weitergeben.

Die Ausstellung im Bürgerhaus zeigte Kunst aus Seelbach und Belgien. Foto: Kiryakova

Zur Feier wurde der Film „Last Post – Zeremonie in Seelbach 2015“ gezeigt. Der „Last Post“ ist ein englischer Totengruß, der seit 1928 allabendlich am „Menentor“ in Ypern von Feuerwehrmännern auf dem Horn geblasen wird.

Kunst aus Belgien und Seelbach wurde im Foyer ausgestellt

Die Ode ist den über 400 000 Alliierten und 210 000 deutschen Soldaten gewidmet, die im Ersten Weltkrieg in Flandern gefallen sind. Die Gemeinde Seelbach präsentierte sich mit ihrer neuen Imagefilm.

Für die musikalische Umrahmung sorgte das Ensemble „Tonikum Forte“ des Musikvereins Seelbach. Die Band „The Worlderers“ trat am Abend auf. Die Musikgruppe besteht aus Flüchtlingen die hier in der Region nach Vertreibung und Flucht angekommen sind.

Die Feierlichkeiten wurden zudem von einer gemeinsamen Ausstellung von belgischen und Seelbacher Künstler im Foyer des Bürgerhauses begleitet.

Das Jubiläumsfest stand im Zeichen des Friedens, der Freiheit und die Freundschaft – so wie es sich die Gründungsmitglieder einst gewünscht haben.

Info – Die Partnergemeinde

Zillebeke ist ein ländlich geprägter Ortsteil der belgischen Stadt Ypern mit etwa 2200 Einwohnern sowie einer Fläche von 1734 Hektar und liegt etwa 65 Kilometer von der belgischen Nordseeküste entfernt. Bis 1977 war es eine eigenständige Gemeinde, zu der seit 1971 auch Hollebeke und Voormezele gehörten – heute ebenfalls nach Ypern eingemeindet. Auf der Fläche des Ortsteils liegen 17 Soldatenfriedhöfe mit insgesamt über 21 000 meist britischen Toten des Ersten Weltkriegs.