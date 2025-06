Seelbach erwartet die Laufelite: Das bietet der 19. Sonnwendlauf

Die Gemeinde ist bereit für das Laufsportspektakel des Jahres: Am Freitag lockt der 19. Seelbach-Schwarzwald-Sonnwendlauf wieder annähernd 1000 Laufsportbegeisterte und rund 3000 Zuschauer in den Luftkurort. „Wir sind seit Monaten mit den Vorbereitungen beschäftigt und freuen uns nun riesig, die große Laufsportfamilie wieder bei uns begrüßen zu dürfen“, erklärt Thomas May, Chef der Organisation, vom ausrichtenden TV Seelbach. Er blickt mit seinem Team und den rund 300 ehrenamtlichen Helfern dem Veranstaltungstag entgegen.

Die Vorfreude sei auch im Ort selbst zu spüren, heißt es vom Veranstalter. Wer in den vergangenen Tagen in den Abendstunden auf Seelbachs Straßen unterwegs war, habe eine Vielzahl an Läufern beobachten können, die ihre letzten Trainingsrunden auf dem Sonnwendlauf-Kurs drehten.

Es seien nicht nur viele Hobbysportler, sondern auch wieder Top-Athleten, die in Seelbach auf die Strecke gehen. In der Herrenkonkurrenz verspricht das Duell Simon Stützel (LG Region Karlsruhe) gegen Omar Tareq (Lauffreunde in Freiburg e.V.) Hochspannung.

Top-Athleten kommen in bester Verfassung

Beide traten bereits 2022 in Seelbach gegeneinander an, als Stützel den bis dato elf Jahre alten Streckenrekord von Mehdi Khelifi um drei Sekunden verbesserte. Eine Endzeit von 30:41 Minuten leuchtete am Ende vom Zeitnahmeboard, so der TV Seelbach. „Die Stimmung in Seelbach während und nach dem Lauf war wirklich klasse, das hat damals richtig Spaß gemacht“, wird Stützel zitiert.

Beim Halbmarathon in Heidelberg stellte er mit 69:30 Minuten einen neuen Streckenrekord auf, in Bietigheim belegte er den vierten Platz beim Silvesterlauf 2024. „In Weingarten bin ich kürzlich 30:35 im Alleingang gelaufen, dort ist die Strecke etwas schneller einzuschätzen als in Seelbach“, erklärt er gegenüber dem Veranstalter. Doch auch Omar Tareq komme in einer Top-Verfassung nach Seelbach, stellte Ende Februar in Payerne in 30:28 Minuten eine neue persönliche Bestleistung über zehn Kilometer auf der Straße auf.

„Mit seiner herausragenden Atmosphäre am Streckenrand und einer tollen Organisation punktet der Seelbach-Schwarzwald-Sonnwendlauf seit vielen Jahren auch landesweit. Das stimmungsvolle Epizentrum liegt dabei im Start- und Zielbereich bei der Sporthalle, wo Streckensprecher Sebastian Gehring den Rennverlauf für das dichte Zuschauerspalier im Blick behält und DJ Jonex für die passenden Beats sorgt“, schreibt der TV Seelbach in seiner Ankündigung. Der Verein lädt ab 16 Uhr zum großen Sonnwendhock um die Sporthalle, die befreundeten Vereine unterstützen bei der Bewirtung, heißt es weiter.

Fast 1000 Anmeldungen sind schon eingegangen

„Viele Familien und Freunde treffen sich zu privaten Grillfesten im Hof und feuern die Läufer lautstark an, das ist immer wieder ein tolles Erlebnis. Außerdem gibt der Musikverein Seelbach in der Theodor-Simon-Straße und der Musikverein Wittelbach auf dem Klosterplatz Unterstützung“, freut sich May. Dabei könne der TV Seelbach in der Organisation und Umsetzung auch wieder auf die Unterstützung der Gemeindeverwaltung mit Bauhof, der Freiwilligen Feuerwehr Seelbach, des DRK Seelbach und DRK Reichenbach-Kuhbach sowie des ASB Südbaden zählen. Schirmherr und Bürgermeister Michael Moser wird nicht nur die Sieger ehren, sondern auch wieder selbst auf die Strecke gehen.

Spitzenläuferin Melina Wolf (LG Region Karlsruhe) will sich erstmals selbst vom Sonnwendlauf überzeugen. „Simon Stützel hat von der tollen Stimmung in Seelbach geschwärmt und zu mir gesagt: ‚Komm’ doch mal mit zum Sonnwendlauf.‘ Ich freue mich riesig auf meinen Start, der für mich auch so etwas wie der Kick-off für meine Marathonvorbereitung ist“, so Wolf, die auf diesem Weg zunächst erst einmal auf den kürzeren Distanzen unterwegs ist.

Die mehrfache deutsche Vizemeisterin über zehn Kilometer auf der Straße zählt aktuell auch zu den fünf besten deutschen Marathonläuferinnen. Ihre Bestzeit über die zehn Kilometer auf der Straße sind 32:54 Minuten – es spricht also alles dafür, dass die Besucher in Seelbach einen neuen Frauen-Streckenrekord sehen werden.

Doch bevor es soweit ist, gibt es ab 16.30 Uhr die Kinder- und Bambiniläufe. Im Anschluss startet um 19 Uhr der Charity Run „Lauf Los“ über drei Kilometer und ohne Zeitmessung zugunsten der „Initiative für unsere Kinder- und Jugendklinik Freiburg“. Um 20 Uhr fällt dann der Startschuss für den Hauptlauf über zehn Kilometer und die Staffel (zweimal fünf Kilometer). Für alle Läufe liegen insgesamt bereits 972 Anmeldungen vor.

Nachmeldungen

Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag noch in der Seelbacher Sporthalle möglich. Die Schalter für die Kinder- und Bambiniläufe öffnen um 14 Uhr, für alle weiteren Läufe um 16.30 Uhr. Mehr Infos für Sportler und Zuschauer gibt es unter sonnwendlauf-seelbach.de.