Auch ohne Feuerwerk strömten die Besucher am Samstag in Massen zum Bernecker Seenachtsfest. Zwei Kapellen sorgten mit Rockmusik und Schlager für Stimmung, an den Verpflegungsständen wurden leckere Speisen und Getränke angeboten, Kinder ließen sich schminken, warfen auf Dosen und bastelten Schiffchen.















Altensteig-Berneck - Wegen der Brandgefahr durch abgeschossene Leuchtraketen mit großer Reichweite und der Nähe zum Wald hatten sich die Veranstalter – der Männergesangverein Berneck und die Spielvereinigung Berneck-Zwerenberg – schweren Herzens entschlossen, das Brillantfeuerwerk abzusagen.

Kein Gedränge entlang der Uferstraße

Sofort tauchte die bange Frage auf, ob sich Tausende erwartete Zuschauer dann überhaupt auf den Weg in den Altensteiger Stadtteil machen würden. Vorsorglich hatte man den Eintrittspreis von sieben auf sechs Euro reduziert. Das Gedränge und Geschiebe entlang der Uferstraße blieb diesmal aus, die meisten Tische und Bänke entlang der Promenade waren trotzdem voll belegt.

Besonders begehrt waren die Sitzplätze vor dem Pavillon. Dort heizten die "Dicken Fische" ihre Zuhörer mit Rock- und Poptiteln kräftig ein. Niedergelassen hatte sich dort überwiegend junges Publikum. Für ältere Festbesucher, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, hätte man am Bernecker Sportplatz einen Shuttlebus bereitstellen können, wurden Stimmen laut. Wer nicht den ganzen Abend auf laute Gitarrenmusik, Nebelschwaden und röhrende Stimmen der dreiköpfigen Band stand, musste sich in Richtung Mühlenkanal aufmachen. "Strum & Drum" nannte sich das Duo mit Marc Leichsenring aus Schopfloch (Gitarre, Gesang) und Günther Knörle aus Oberteuringen am Bodensee (Schlagzeug), die seit 2008 zusammen sind.

Titel von Elvis Presley, Bill Ramsey und Drafi Deutscher ("Marmor, Stein und Eisen bricht") finden sich ebenso im Repertoire wie Schlager von Andrea Berg und Roland Kaiser – mit der Folge, dass sich vor dem Partyzelt Tanzpaare im Kreis drehten.

Programm für Kinder

Seit Jahren organisiert Christina Keck ein abwechslungsreiches Programm für Kinder.

"So viele waren es schon lange nicht mehr", strahlte sie. Der Nachwuchs konnte sich schminken lassen, auf Dosen werfen, Häuser und Tiere kneten und Bilder malen, die zum Schluss an einer langen Leine aufgehängt wurden.

Besonders 60 kleine, vorgefertigte Seefest-Boote hatten es dem Nachwuchs angetan. Nach diversen Basteleien durften die Schiffchen als Geschenk mit nach Hause genommen werden.

Kein Seenachtsfest ohne Bewirtung. Angeboten wurden diesmal neben den "Klassikern" (rote und weiße Grillwürste) sowie Schupfnudeln vom Landhotel "Rössle" Apfelküchle mit Vanillesauce, eine Champignonpfanne mit Kräuterquark und Steaks mit Kraut, dazu Bier, Rotwein, Schorle, Cola, Sprudel und Cocktails mit und ohne Alkohol.

Die Polizei regelte mit 16 Beamten den Verkehr. Freiwillige Feuerwehrangehörige aus den Abteilungen Wart (elf), Zwerenberg (zehn), Gaugenwald (sieben) und Berneck (fünf Mitglieder) waren ebenfalls zur Stelle. Über dem Festgelände flog die in Gechingen stationierte Drohne des Landkreises Calw.

Das Rote Kreuz war unter Leitung von Marion Lürs mit insgesamt 16 Einsatzkräften vor Ort und verkaufte an ihrem Stand Softeis.

Je später der Abend, desto mehr Gäste

Je später der Abend um so mehr Zuschauer zog es am Samstag zum Seegelände. Auf den Zufahrtsstraßen reihte sich Auto an Auto.

Als der Festplatz bei hereinbrechender Dunkelheit in ein Lichtermeer getaucht wurde, bunte Birnen an Wegen und auf Bäumen leuchteten Hunderte flackernde Teelichter auf Holzschiffchen im Gewässer schwammen, die Schlosssteige zu vorgerückter Stunde in bengalisches Licht gehüllt wurde, herrschte eine märchenhafte Stimmung und man konnte glatt vergessen, dass diesmal keine feurige Spiralen am nachtblauen Himmel tanzten und Sterne über dem See zerplatzten.