Die Pause für die Spieler und Trainer der Landesligisten war kurz, bereits seit einigen Tagen rollt beim SV Seedorf, dem SV Zimmern und dem VfB Bösingen der Ball in der Vorbereitung wieder. Denn schon am letzten Juli- beziehungsweise ersten August-Wochenende steht der Pflichtspielauftakt im Verbandspokal an.

Eine Woche später geht’s dann auch in der Landesliga wieder los, der Spielplan ist bereits veröffentlicht. Doch was genau wartet auf die Teams in der neuen Landesliga-Saison? Wir geben einen Überblick über die Staffel 3.

Die neuen Teams

Gleich sechs Mannschaften sind in dieser Saison neu in der Landesliga Staffel 3 dabei: Neben den beiden Verbandsliga-Absteigern TSG Balingen II und VfL Pfullingen sind gleich vier Teams aus den Bezirksligen aufgestiegen: VfL Mühlheim, SSC Tübingen, TuS Ergenzingen und die Spvgg. Freudenstadt.

In Kombination mit insgesamt vier Absteigern in die drei Bezirksligen darunter und dem verpassten Aufstieg durch den VfL Nagold ist die Landesliga in der neuen Saison eine 17er-Staffel. Das bedeutet: An insgesamt 34 Spieltagen müssen die Teams jeweils 32 Spiele absolvieren – und haben zwei spielfreie Wochenenden im Laufe der Runde.

Die Favoriten

Fast schon naturgemäß gehören die beiden Absteiger aus Balingen und Pfullingen in der neuen Saison zum Kreis der Favoriten, wenn es um den Aufstieg in die Verbandsliga geht. Auch der VfL Nagold, der in der Relegation scheiterte, sowie die SG Empfingen, die als Dritter auch lange auf die Aufstiegsspiele schielte, dürften wieder oben mitspielen wollen.

Ähnliches gilt für den VfB Bösingen (Vierter der Vorsaison) und den SV Zimmern als Fünften. Beide Teams sind ambitioniert in die Vorbereitung gestartet und dürften zumindest zum erweiterten Favoritenkreis gezählt werden. In einer extrem starken Spielklasse, wie bereits mehrere Trainer sagten, wird es dabei auch auf Konstanz ankommen. Denn viele Punktverluste darf man sich nicht erlauben, wenn man oben dabei sein will.

Die Derbys

Bereits am zweiten Spieltag (16. August) steht in der Landesliga das erste Derby an, wenn Zimmern den SV Seedorf empfängt. Die Seedorfer gehen – wie auch schon in der vergangenen Saison – mit dem Ziel in die Runde, den Klassenerhalt möglichst früh zu sichern. Am 3. Oktober (10. Spieltag) treffen die Seedorfer auf Bösingen, zwei Spieltage später steht dann das Duell des VfB mit Zimmern an. Weitere – erweiterte – Nachbarschaftsduelle erwarten die drei Vereine gegen Empfingen und den BSV Schwenningen.