Seebach Teilsperrung B 500: Bäume stürzen auf Straße

Das Landratsamt Ortenaukreis sowie die Straßenmeisterei in Aachern sind mit den Aufräumarbeiten betraut. Noch ist nicht abzusehen, wann die Strecke wieder vollständig befahrbar sein wird. "Einige Strecken müssen aus Sicherheitsgründen daher bis auf Weiteres gesperrt bleiben. Unsere Straßenmeistereien arbeiten mit Hochdruck und in enger Kooperation mit dem Forst, der Polizei, dem Katastrophenschutz, den Feuerwehren und der Integrierten Leitstelle Ortenaukreis zusammen, damit die Strecken schnell wieder befahrbar sind", teilt Simone Basler vom Straßenbauamt des Ortenaukreises mit. "Teilweise ist es sehr gefährlich, die Hindernisse zu beseitigen, deswegen können wir noch nicht genau abschätzen, wann die Arbeiten beendet sind", so die stellvertretende Straßenbauamtsleiterin.