Die Leiterin der Seeäckerschule Calw, Janina Keck, gibt sich zufrieden. Lange habe sie auf die neue Initiative „hingefiebert“. Durch die Kooperation mit der Allgemeinen Ortskrankenkasse AOK und dem TSV Calw werde es ermöglicht, auch in den Klassen 1 bis 4 den Sportunterricht erheblich auszuweiten. „Kids fit in Bewegung“ heißt das neue Programm. Es gehe darum, Kindern Spaß und Freude an Bewegung zu vermitteln – und dadurch „Körpergefühl und Selbstbewusstsein zu erweitern“.

Mehr Bewegung und gesünderer Lebensstil

Die Seeäckerschule ist ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum „mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt“, wie es offiziell heißt. „Wir haben es uns seit 2017 zur Aufgabe gemacht, Schüler gesund und bewegt zu unterrichten“, betont Schulleiterin Keck. Ziel sei, ein „möglichst hoher Bewegungsanteil“ für die gut 100 Schüler. Es gebe „deutlich mehr Sport“ als an Regelschulen – fünf Stunden Sport wöchentlich von Klasse 1 an. Im Vergleich: An Regelschulen gebe es lediglich zwei Sportstunden wöchentlich.

Das neue Projekt „SeeäckerKids Fit in Bewegung“ beginnt pünktlich zum neuen Schuljahr 2023/24. Die entsprechende Kooperationsvereinbarung mit der AOK Baden-Württemberg wurde daher jüngst vom AOK-Geschäftsführer Claus Bannert und Schulleiterin Keck unterzeichnet. „Fünf Sportstunden pro Woche für das ganze Schuljahr“, so das Motto. Das Projekt sei zunächst für vier Jahre ausgelegt, die Kosten wollte die AOK zunächst nicht konkret beziffern. Bannert sagte aber, Ziel der Versicherung sei es auch, Kinder und Jugendliche zu mehr Bewegung und zu einem gesünderen Lebensstil hinzuführen. „Wer in den Kinderschuhen keinen Spaß an Bewegung findet, der tut sich später schwer“, so Bannert. „Daher haben wir uns bewusst entschlossen, hier einen Beitrag zu leisten.“

Rückkehr in Regelschule ermöglichen

Entscheidend bei dem neuen Projekt ist auch die Kooperation mit dem TSV Calw, deren Trainer die zusätzlichen Sportkurse an der Seeäckerschule leiten sollen. Es solle eine „breite, ganzheitliche und sportartübergreifende Förderung entstehen, so dass eine Vielzahl von Bewegungserfahrungen geübt und erlernt werden kann“, so Keck.

Grundsätzlich sei das Ziel „das gesunde Aufwachsen der Kinder und Jugendlichen“ zu fördern, unterstreicht die Schulleiterin. „Da ist Bewegung der Schlüssel“. Über Bewegung und Sport werde „Selbstbewusstsein und Teamfähigkeit“ gestärkt, zudem werden grob- und feinmotorische Fähigkeiten“ entwickelt.

Die Schüler der Seeäckerschule haben in der Regel keine körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen, lernen aber langsamer als andere, kommen häufig aus schwierigen Familienverhältnissen oder leiden an Autismus, erklärt Keck. Ziel der Schule sei es auch, den Schülern die Rückkehr in eine Regelschule zu ermöglichen. Die Schulkassen umfassen maximal zwölf Schüler, für die gut 100 Schüler stehen 18 Lehrer zur Verfügung.