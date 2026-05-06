See im Herzen von Baiersbronn: Schelklewiesenweiher wieder dicht – Tiere und Pflanzen sind wohlauf

Der Schelklewiesenweiher in Baiersbronn ist wieder dicht – und gefüllt. Der See war eines von vielen Themen der Fragestunden im Gemeinderat.
Einen Rundumschlag gab es bei den Fragestunden von Einwohnern und Ratsmitgliedern in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Im Rosensaal hatten sich zahlreiche Schüler der Werkrealschule eingefunden, um kommunalpolitische Themen sozusagen hautnah zu verfolgen. Bürgermeister Michael Ruf freute sich über das Interesse und beantwortete im Namen der Verwaltung einige Fragen aus den Fraktionen.