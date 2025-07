Wie im Laguna in Weil am Rhein die neue Badeordnung durchgesetzt wird

Im Laguna gelten seit dieser Saison neue Regeln. Mit einer neuen Kleiderordnung wollten die Verantwortlichen im Weiler Freibad für mehr Klarheit und weniger Konflikte sorgen. Bis zum Knie ist alles erlaubt.







Im Laguna in Weil am Rhein kann von Schließung keine Rede sein. Sechs Wochen mit rundum gutem Wetter haben dem an das Erlebnisbad angeschlossenen Freibad herausragende Besucherzahlen beschert.