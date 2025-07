2. Runde: SV Zimmern - SSV Reutlingen (Dienstag, 18.30 Uhr). Wenn der SVZ auf den favorisierten Oberligisten trifft, ist es nicht nur ein Duell als Underdog gegen den zwei Klassen höheren Gast von der Kreuzeiche, sondern auch ein Pokalduell mit Historie.

In den vergangenen 16 Jahren seit 2009 trafen beide Clubs im Verbandspokal bereits fünfmal aufeinander. Und die Duelle hatten einiges zu bieten. Der SSV Reutlingen gewann den WFV-Pokal zuletzt vor zehn Jahren (2015) durch ein 2:1 gegen den FV Ravensburg.

Zimmerns aktueller Trainer Marc Genter hat von all dem in der Vergangenheit nichts mitbekommen. „Unser Ziel ist es ein bestmögliches Spiel abzuliefern. Ich habe mich sehr gut informiert. Natürlich muss an dem Tag alles passen. Die Griffigkeit gegen den Ball muss funktionieren. Das Ziel ist, solange wie möglich das 0:0 halten. Wir wollen jedoch auch selber in Ballbesitz kommen, um Nadelstiche zu setzen.“

An alter Wirkungsstätte

Beim Gegner kommt Leander Vochatzer an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der 28-Jährige aus Aichhalden – jüngerer Bruder von Valentin Voachatzer, der Co-Trainer beim Zweitligisten Dynamo Dresden ist – spielte einst in ganz jungen Jahren als Stützpunktspieler in der E-Jugend des SVZ. Über mehrere Stationen ging es danach bis in die Regionalliga zur TSG Balingen und zum FV Illertissen entwickelte. Seit Februar 2025 spielt er nun an der Kreuzeiche.

Ex-Profi steht bei Reutlingen an der Seitenlinie

Gästetrainer Alexander Strehmel (früher unter anderem Profi beim VfB Stuttgart, 383 Spiele in der 1. und 2. Bundesliga, deutscher Meister 1992, Bundesligaaufstieg 1999 mit der SpVgg Unterhaching) erlebte in seiner Karriere sehr viel. Er kam im Herbst 2024 mit sechs Jahren Kanada- und USA-Erfahrung zum SSV. Er soll den Traditionsverein mit Zweitliga-Vergangenheit und einer sehr reisefreudigen und lautstarker Fan-Base (in Zimmern werden rund 200 erwartet) wieder in die Spitzengruppe der starken Oberliga führen.

Bisher gab es fünf Testspiele, zuletzt nur ein 1:1 gegen Verbandsligist SC Pfullendorf. In der ersten Pokalrunde gewann Reutlingen am vergangenen Donnerstag beim Bezirksligisten VfL Pfullingen II mit 5:1. Die Stammspielerachse des SSV besteht neben Vochatzer aus Keeper Marcel Binanzer, Jonas Vogler, Luca Palltenhardt, Jonas Meister und Spielmacher Riccardo Gorgoglione sowie Torjäger Konstantinos Markopoilos.

Kontakt mit Ex-Coach

Zimmern ist für die Reutlinger die Generalprobe als Pflichtspiel vor dem Punktspielstart am Freitagabend beim Regionalliga-Absteiger FC 08 Villingen. Hier dürfte sich dann Zimmerns Ex-Trainer Steffen Breinlinger (mittlerweile in Villingen) im Austausch noch den ein oder anderen Tipp von seinem ehemaligen Co-Trainer Marc Genter einholen. „Wir telefonieren täglich und Steffen hofft natürlich, dass wir die Reutlinger intensiv fordern“, schmunzelt Genter.

Personell fehlt ihm nur Gabriel Pavic (Urlaub) und hinter Leon Kücking steht ein Fragezeichen. „Ich kann daher aus dem Vollen schöpfen, weil aktuell in der Vorbereitung nur wenige Spieler gleichzeitig nicht zur Verfügung standen. Die Jungs sind sehr fokussiert.“

Die Duelle in der Vergangenheit

2009:

In Runde 2 gewinnt der SSV in Zimmern mit 2:0.

2011: Zwei Jahre später war es schon knapper. Im Achtelfinale scheiterte der SV Zimmern nach großem Kampf erst im Elfmeterschießen.

2014: Das Drittrunden-Duell endet mit einer Sensation. Zimmern erreichte mit einem 0:0 die Verlängerung und besiegte den SSV nach 120 Minuten mit 2:0.

2021: Am 24. Juli 2021 gewinnt Reutlingen klar mit 3:0.

2022: Genau ein Jahr später fegt der SSV die Gelbschwarzen mit 7:0 vom Feld.