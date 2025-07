Das Sommer-Einkaufs- und Musikevent geht am Freitag, 25. Juli, in seine sechste Auflage.

Ursprünglich konzipiert um die Beeinträchtigungen der B 32-Brückenbaustelle für die Bürgerinnen und Bürger zu versüßen und die Folgen für Handel und Gastronomie abzufedern, ist der „Horber Brückensommer“ in der Zwischenzeit ein fester Bestandteil im Horber Veranstaltungsreigen.

Der Namenszusatz „Horber-Genuss-Sommer“ wird dem Abend noch viel mehr gerecht, wie es in einer Mitteilung von Horb Aktiv heißt. Die drei Worte beschreiben laut der Mitteilung worum es geht.

Es geht um einen entspannten Abend, bei hoffentlich sommerlichem Wetter. Es geht um die Symbiose von Einkaufen bis 21 Uhr und Musik mit sieben Livebands über die ganze Innenstadt verteilt sowie Improvisationstheater auf dem Marktplatz. Vom Unteren Markt bis zum Bahnhof wird die Horber Innenstadt zu einer großen Tanzfläche.

Die Innenstadt Weinprobe rundet das Angebot ab

Den Genuss rundet auch in diesem Jahr wieder die im vergangenen Jahr erstmalig angebotene Innenstadt Weinprobe ab. Beim „Horber-Genuss-Weinle“ dürfen die Besucherinnen und Besucher wieder an sechs Stationen zwölf ausgesuchte Weine genießen. Ausgeschenkt im eigens für diese Weinprobe gestalteten „Horber-Genuss-Weinle“ Weinglas, welches man sich mit einem Glashalter um den Hals hängen kann. Start- und Endpunkt sind in diesem Jahr die Station eins bei der Weinhandlung Dörr sowie die Station vier beim „Neckarrauschen“.

An den beiden Stationen bekommt man sein Weinglas und kann dieses bis 22 Uhr auch dort wieder zurückgeben. Wer alle sechs Weinprobierstände schafft und sich jeweils einen Stempel abholt kann noch an einem kleinen Gewinnspiel teilnehmen und Horbcards gewinnen.

Das Zusammenspiel aus längeren Shoppingzeiten, kulinarischen Genüssen und Livemusik in der gesamten Innenstadt hat viele Freunde gewonnen. Freuen darf man sich in diesem Jahr wieder auf einen breiten Musikmix an unterschiedlichen Musikgenres. Da sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Beginnend am Unteren Markt bis hin zum Bahnhof spannt sich der musikalische Bogen über die Horber Innenstadt. Zudem wird auf dem Marktplatz von 19 bis 21 Uhr Improvisationstheater zum Mitmachen geboten. Weiter darf man sich auf die Angebote und Aktionen in den beteiligten Horber Geschäften freuen. Die Horber Gastronomie steht immer auch für Genuss und wird – bei hoffentlich sommerlichen Temperaturen – kulinarisch verwöhnen und zu kühlen Getränken und Cocktails einladen. Kühle Cocktails bietet auch der FC Horb in der Neckarstraße an.

Zu allen Programmpunkten ist der Eintritt frei

Der Eintritt zu allen Programmpunkten ist frei. Die Horber Innenstadt lädt an diesem Abend zum Flanieren, Genießen und Feiern ein – musikalisch, kulinarisch und in bester Sommerstimmung.

Die City-Initiative Horb Aktiv freut sich diesen Einkaufs- und Musikabend in der Horber Innenstadt präsentieren zu können umso kurz vor den Sommerferien gute Laune und Urlaubsstimmung aufkommen zu lassen.

Wo findet was statt? Zur besseren Orientierung hier alle 7 Livemusik Locations

Der Horber Genuss-Sommer

bietet an sieben Spielorten ein abwechslungsreiches Livemusikprogramm sowie Improvisationstheater auf dem Marktplatz.

Am Marktbrunnen

bei Morgenland feiert die Southern-Rock-Band Sometimes Salvation aus Albstadt ihre Premiere und entführt das Publikum mit kräftigem Sound auf eine musikalische Reise in die 1970er.

Im Weinhaus Dörr

sorgt die Schwarzwälder Unplugged-Coverband Potluck mit Songs aus vier Jahrzehnten für Gänsehautmomente.

Im Mühlgässle

beim Goldenen Adler lädt die Gute-Laune-Band Brillant mit Schlager, Oldies und internationalen Hits zum Tanzen ein.

Bei der Tourist Info

in der Dammstraße begeistert Albuku zum zweiten Mal mit feurigen Pop-Rock-Covern, Melodika und mehrstimmigem Gesang.

Rockig geht es auch auf dem Bahnhofsvorplatz

(Gleis Süd) weiter: Die Beatmaen huldigen den Beatles mit stilechtem Sound und kurzweiliger Performance.

Erstmalig in Horb zu Gast ist die Band Can’t Beat,

die auf dem Holzdeck in der Neckarstraße bei La Dolce Vita fünf Jahrzehnte Rock- und Popgeschichte neu interpretiert – mit vielstimmigem Gesang und Klassikern von Dylan bis AC/DC. Die siebenköpfige Groove Commission bringt auf der Inselspitze Flößerwasen (Neckarrauschen) mit Rock, Pop und Blues garantiert Bewegung auf die Bühne.

Auf dem Marktplatz

lädt das Improvisationstheater Improtent von 19 bis 21 Uhr zum Mitmachen ein. Gäste werden spontan Teil des Stücks – kreativ, witzig und mitten im Geschehen.