Sechsstündige Abschiedsfeier: In Fischbach geht eine Ära zu Ende

In Fischbach geht eine Ära zu Ende

1 Bürgermeister Martin Ragg (von links), Rita Rombach, Karl Rombach, Alt-Bürgermeister Otto Sieber, Peter Engesser und Margit Engesser freuen sich gemeinsam über die Abschiedsfeier der Fischbacher Vereine und des früheren Ortschaftsrats. Foto: Albert Bantle

In einer sechsstündigen Feier verabschiedeten die Mitglieder des bisherigen Fischbacher Ortschaftsrats und die in der Vereinsgemeinschaft zusammengeschlossenen Vereine den bisherigen Ortsvorsteher Peter Engesser.









So einfach wollten die Mitglieder des bisherigen Fischbacher Ortschaftsrats und die in der Vereinsgemeinschaft zusammengeschlossenen zehn Vereine ihren bisherigen Ortsvorsteher Peter Engesser nach 35 Jahren kommunalpolitischer Tätigkeit nicht in den wohlverdienten Ruhestand ziehen lassen.