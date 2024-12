Sechsstelliges Defizit: So sieht Hausachs Haushalt aus

1 Das Glaskuppeldach machte schon von Beginn an vor mehr als 25 Jahren Probleme. In den Haushalt 2025 werden für die Generalsanierung des Dachs 425 000 Euro eingestellt inklusive Beschattung, damit es im Sommer nicht mehr so heiß wird. Foto: Ramsteiner

Der erste Haushaltsentwurf des neuen Kämmerers Boris Groß war kein einfacher. Trotz eines sechsstelligen Defizits will die Stadt knapp vier Millionen Euro in die Zukunft investieren – unter anderem für eine neue Kita am Schwimmbad.









„Wir haben den Haushaltsentwurf in vielen Stunden kreiert, immer wieder gefeilt und mit der Rechtsaufsicht Rücksprache gehalten“, stiegt Bürgermeister Wolfgang Hermann am Mittwochabend in die Haushaltsberatungen mit dem Gemeinderat ein und verriet damit schon mal, dass der erste Haushaltsentwurf des neuen Kämmerers Boris Groß kein einfacher war. „Er enthält das Notwendigste ohne uns zu überfordern“, so Hermann. Die Krise der Wirtschaft und die Erhöhung der Kreisumlage spiele da selbstverständlich auch eine Rolle. Aber auch „immer mehr Bürokratie und immer mehr Aufgaben, bei denen das Prinzip ‚wer bestellt, der bezahlt’ missachtet werden. Beides muss aufhören“, so Hermann. Der Haushaltsentwurf enthält eine Million Euro Neuverschuldung, die „wir wahrscheinlich nicht brauchen werden“, das diene aber auch der Sicherung der Folgejahre.