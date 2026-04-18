Sechsjährige tot: Vater überfährt sein eigenes Kind mit dem Auto

Nach bisher vorliegenden Informationen war das Mädchen seinem Vater entgegengelaufen, als der 71-Jährige mit seinem Auto in die Hauseinfahrt einbog. Dabei stürzte das Kind jedoch und wurde demnach am Boden liegend vom Vater übersehen. Polizeitechniker und Ermittler seien unter Aufsicht der Staatsanwaltschaft dabei, Zeugen zu befragen und den genauen Ablauf des Unglücks zu rekonstruieren, hieß es von der Polizei. Weitere Details könnten daher vorerst nicht bekanntgegeben werden.