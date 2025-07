1 Am Kippenheimer Bürgerhaus ließen sich unter anderem der Bundestageabegordnete Yannick Bury (links) und Lahrs Oberbürgermeister Markus Ibert (Mitte) ein Gläschen Weißwein schmecken. Foto: Schillinger-Teschner Zu einem Weinfest der besonderen Art hatte die Breisgauer Wein GmbH eingeladen.







Insgesamt sechs Stationen waren bei der Breisgau Spritztour eingeplant. Darunter das Weingut Wöhrle Lahr, das Bürgerhaus Kippenheim, die WG Münchweier-Wallburg-Schmieheim, das Weingut Weber in Ettenheim, das Weingut Weber in Ringsheim und der Europa-Park in Rust.