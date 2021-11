1 Ein Lotto-Spieler aus der Nähe von Donaueschingen hat bei der Samstagsziehung sechs Richtige getippt.(Symbolfoto) Foto: DLTB/Becker Bredel

Ein Lotto-Spieler aus der Nähe von Donaueschingen hat bei der Samstagsziehung sechs Richtige getippt. Damit gewinnt der Glückspilz fast 600.000 Euro.















Donaueschingen - Wie Lotto Baden-Württemberg mitteilt, tippte der Spieler die Gewinnzahlen 6, 11, 15, 31, 42 und 45 bei der Samstagsziehung vom 30. Oktober. Sechs weiteren Tippern aus dem Bundesgebiet glückte dies ebenfalls, darunter einem zweiten baden-württembergischen Spieler aus Nürtingen im Kreis Esslingen. Die Gewinnsumme wird geteilt: Jeder der sieben Lottospieler bekommt genau 587.952,80 Euro.

Jackpot knapp verpasst

Einen noch deutlich größeren Gewinn verpasste der Spieler aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis um Haaresbreite. Er hatte auf die acht als Superzahl getippt. Es wurde die vier. Mit der passenden Superzahl wäre der Gewinn auf mehr als 16 Millionen Euro gestiegen. So blieb der Lotto-Jackpot bundesweit unbesetzt und steigt bis zur nächsten Ziehung am Mittwoch (3. November) auf rund 18 Millionen Euro an.

Online gespielt

Die Identität des Gewinners ist Lotto Baden-Württemberg bereits bekannt. Er hatte den Spielschein online abgegeben und bekommt die knapp 600.000 Euro in den nächsten Tagen automatisch überwiesen.

Volltreffer 24 und 25

Die beiden Samstagscoups nahe Donaueschingen und in Nürtingen waren die baden-württembergischen Sechser Nummer 24 und 25 des Jahres. In Donaueschingen hatte es zuletzt im August sechs Richtige gegeben. Seinerzeit freute sich der Gewinner dank der passenden Superzahl über 10,7 Millionen Euro.