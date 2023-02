1 Ein Blick durch die offene Tür: Hier fand die Gerichtsverhandlung statt. Foto: Saile

Ein Mann aus Alpirsbach musste sich wegen zwei Fällen von Körperverletzungen und Bedrohung vor dem Amtsgericht Freudenstadt verantworten.















Alpirsbach - Ein Mann aus Alpirsbach hat im März 2021 mutmaßlich einen 44-jährigen Mann am Bahnhof in Alpirsbach am Kragen gepackt und ihm mit der Faust auf den Kopf und ins Gesicht geschlagen. Das Opfer konnte sich losreißen und flüchtete in den nahegelegenen Supermarkt. Der Täter folgte ihm noch mehrmals, auch Tage später, und drohte ihm, ihn noch einmal zu schlagen.