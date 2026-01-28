Sechs Künstler zeigen Werke: Die Kunstausstellung im Dörlinbacher Rathaus wird überraschend verlängert

Überraschung in Dörlinbach: Sechs Künstler werden noch bis Juli ihre Arbeiten zeigen. Die geplante Finissage am 6. Februar wird kurzerhand in eine Vernissage umgewandelt.
So proppenvoll hatte man das Rathaus wohl noch nie gesehen: Rund 150 Menschen strömten im Februar 2025 zu Beginn des Jubiläumsjahrs in die Gemeindezentrale, um bei der Vernissage die Werke von sechs Künstlern zu bestaunen. Auch die Midissage im Juli, bei der die Werke getauscht wurden, kam gut an. Am 6. Februar sollte eigentlich Schluss sein – das Jubiläumsjahr ist ja auch vorbei. Doch weil das Format der Ausstellung so erfolgreich war, wird es weitergeführt, geben Künstler und Gemeinde nun bekannt.