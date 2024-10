Sechs Konzerte an zwei besonderen Orten: Die „FDS Musicdays“ des städtischen Kinder- und Jugendreferats Freudenstadt gehen von Donnerstag bis Sonntag, 24. bis 27. Oktober, über die Bühne.

Fünf Auftritte finden im „F23“ statt. „In der intimen Atmosphäre des maximal 150 Personen fassenden F23-Liveclubs in Freudenstadt geben sich diesmal Größen die Klinke in die Hand“, sagt Siegfried Kögel, Leiter des Kinder- und Jugendreferats.

Das sechste Konzert des dreitägigen Festivals ist in einer besonderen „Location“ zu erleben: dem denkmalgeschützten ehemaligen Grandhotel Waldlust.

Lesen Sie auch

Wie die Stadtverwaltung in einer Mitteilung weiter informiert, macht den Auftakt am Donnerstag Randy Hansen. Der Gitarrist und Sänger spielt ab 20 Uhr im „F23“ die bekanntesten Hits von Jimmy Hendrix, in einer eigenen und authentischen Interpretation und besonderen Riffings.

Besondere Mischung

„Absinto Orkestra featuring Joscho Stephan” heißt es am Freitag, 25. Oktober, ab 20 Uhr in der „Waldlust“. Die fünfköpfige Band in der Besetzung Gitarre/Mandoline, Kontrabass, Bariton-Sax und Geige spielt „Gadjo Swing“, eine mitreißende Mischung aus Balkan-Folklore, Klezmer, Flamenco, Tango, Blues und Musett zu meist deutschen Texten.

Am selben Abend zelebriert „Frank out! Featuring Napoleon Murphy Brook“ die Musik, das Lebensgefühl und den Stil von Frank Zappa. Der Auftritt im „F23“ beginnt um 20.30 Uhr.

Schwaben-Folk-Rock gibt es am Samstag, 26. Oktober, ab 20.30 Uhr im „F23“. Dann gibt „Wendrsonn“ mit Sängerin Anke Hagner ein Gastspiel. Mit ihrem Folk-Rock-Crossover gilt die Truppe derzeit als Schwaben-Rock-Band Nummer eins, die ein ganzes Genre wiederbelebt hat, heißt es in der Mitteilung.

„Wendrsonn“ steht für Schwaben-Folk-Rock. Foto: Ralf Püttmer

David Blair, Sänger und Liederschreiber aus Kanada, macht auf seiner aktuellen Tournee Station in Freudenstadt. Der Teilnehmer von „The Voice of Germany“ 2017 gastiert am Sonntag, 27. Oktober, ab 14 Uhr im „F23“. Das Konzert wird in Kooperation mit dem Freien Radio Freudenstadt veranstaltet.

Den Schlusspunkt setzt am Sonntagabend „Big Soul Business“. Der Auftritt der Stuttgarter Allstar-Band im „F23“ beginnt um 20 Uhr. Die acht Mitglieder sind Profis in der Kategorie Soul und Funk. In Freudenstadt mit dabei ist Cemre Yilmaz als Gastsängerin.

Karten für die Konzerte der „FDS Musicdays“ gibt es in allen bekannten Vorverkaufsstellen in der Region, unter www.schwabo.de/tickets sowie an der Abendkasse. Weitere Informationen gibt es unter www.f23-fds.de