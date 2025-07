Zuletzt gelang das in den Jahren 2017 und 2019 mit den Stücken „Sünde“ und „Geralds Tod“. Danach musste eine neue Truppe aufgebaut werden, da die alte Truppe hauptsächlich aus Abiturienten bestand, die die Schule nach dem Jahr der Aufführungen verließen.

In einer Pressemitteilung teilt die AG mit: „Der Aufbau einer einigermaßen konstanten Truppe gestaltete sich jedoch in den Jahren 2020 bis 2023 sehr schwierig. Zwar entstanden im Rahmen der Theaterarbeit auch in dieser Zeit mit „Der gerechte Krieg“ und „Die Erbschuld der Familie Schilarom“ zwei nahezu abendfüllende Stücke, doch ließ sich für beide Werke keine Truppe so nachhaltig begeistern, dass eine Aufführung möglich gewesen wäre.“

Danach hat sich Andreas Schäfer-Gorgs entschieden, mit einer neuen sehr kleinen Truppe von nur vier Schülerinnen und einem weiteren Stück aus eigener Feder mit dem Titel „Das Geheimnis der Kaiserin“ einen weiteren Versuch zu starten.

Alexander Vazarcev begleitet am Klavier

Obwohl die jungen Schauspielerinnen der Truppe noch wenig Erfahrung haben, ist der AG-Leiter und Regisseur nach sehr positiven Probenerfahrungen guten Mutes, dass die kleine Truppe Ende Juli zwei mitreißende Aufführungen auf die Bühne stellen wird. Begleitet werden die jungen Schauspielerinnen am Flügel von Alexander Vazarcev, der im Jahr 2024 am OHG sein Abitur machte. Schäfer-Gorgs freut sich, seinen ehemaligen Mathematikschüler für seinen musikalischen Einsatz gewinnen zu können. Dabei hat sich Vazarcev durch das Theaterstück zur Improvisation und Komposition passender Klavierstücke anregen lassen.

Zum Inhalt heißt es: „Das Stück selbst erscheint wie ein leichtes sehr humorvolles Kriminalstückchen, das in einigen Textpassagen aber durchaus auch inhaltliche Tiefen anklingen lässt, indem die humorvoll überzeichneten Sichtweisen der unterschiedlichen Akteure schroff kontrastiert werden.“

Die beiden Aufführungen sind am 24. Juli und 25. Juli, jeweils ab 19 Uhr im Kubus Nagold. Der Eintritt ist frei. Spenden werden dankbar angenommen.