Sechs Infizierte Corona-Mutationen im Kreis Tübingen nachgewiesen

Kreis Tübingen/Rottenburg - Im Landkreis Tübingen sind in sechs Fällen Coronavirus-Mutationen nachgewiesen worden. Wie das zuständige Labor dem Gesundheitsamt mitteilte, handelt es sich in fünf Fällen um die Virusvariante B.1.1.7 ("englische Variante") und in einem Fall um die Variante B.1.3.5.1 ("südafrikanische Variante").