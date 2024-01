Sechs Geldautomaten in sechs Monaten gesprengt: Sind im Ortenaukreis Serientäter am Werk?

1 Die Automatensprenger hinterließen im Oktober 2023 ein Trümmerfeld. Es war eine der insgesamt sechs Sprengungen in den vergangenen sechs Monaten. (Archivfoto) Foto: Bender

Im Ortenaukreis wurden in sechs Monaten sechs Geldautomaten gesprengt. Steckt eine organisierte Bande dahinter? Und wie ist der Stand der Ermittlungen? Unsere Redaktion hat sich die Fälle nochmal angeschaut und bei der Polizei nachgefragt.









Ein lauter Knall in der Nacht, der Anwohner aus dem Schlaf reißt. Doch bevor klar ist, wer oder was das war, ist meist alles schon vorbei. Was die Polizei findet: Ein aufgesprengter Geldautomat inmitten eines Trümmerfelds. Dieses Szenario hat sich in den vergangenen sechs Monaten sechs Mal in der Ortenau abgespielt. Doch welche Automaten hat es genau getroffen und was sagt die Polizei zu dem Ganzen? Ein Überblick.