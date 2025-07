Der Kommunale Ordnungsdienst hat Falschparkern in Lahr zahlreiche Verwarnungen ausgesprochen.

An heißen Wochenenden sind das Terrassenbad als auch der Waldmattensee in Kippenheimweiler beliebte Ausflugsziele. Jedoch: Etliche Besucher verstoßen gegen die bestehenden Regeln zum Parken, teilt die Stadt Lahr mit.

So hat der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) der Stadt Lahr an einem Wochenende – nicht dem vergangenen, als das Terrassenbad wegen einer Schwimmsportveranstaltung geschlossen war – insgesamt 40 Fahrzeuge verwarnt und sechs abgeschleppt, heißt es in der Mitteilung von Donnerstagmittag.

Die Stadtverwaltung fordert darin alle Besucher auf, sich an die bestehenden Parkregelungen zu halten. Weder Fahrradwege noch die Feldwege dürfen zum Parken genutzt werden. Diese Flächen seien als Rettungswege ausgewiesen und müssten stets frei bleiben, um im Notfall schnelle Hilfe zu gewährleisten.

Vor allem an Wochenenden aktiv

Der KOD und auch die Polizei werden ihre Kontrollen schwerpunktmäßig auf diese beliebten Ziele verlagern und vor allem an den Wochenenden Verwarnungen erteilen und auch direkt Fahrzeuge abschleppen lassen, kündigt die Stadt an.

„Jeder einzelne kann durch sein eigenes Parkverhalten für die Sicherheit aller sorgen. Ich appelliere an alle, Rettungswege und Zufahrtsstraßen freizuhalten und die Parkierungsregelungen in jedem Fall einzuhalten“, erklärt Lucia Vogt, Leiterin des Ordnungsamts.