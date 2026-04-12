Sechs edle Tropfen: So lief die Jubiläums-Jungweinprobe in Ringsheim

Die alljährliche Jungweinprobe der drei Kaiserberg-Gemeinden Ringsheim, Herbolzheim und Ettenheim stand am Freitag im Bürgerhaus im Zeichen des Gastgebers.
Der Abend begann mit einem Sektempfang im Foyer mit einem Secco vom Weingut Joachim Weber, bevor Bürgermeister Pascal Weber die Gäste begrüßte und die anwesenden Weinfachleute vorstellte: den Präsidenten des Weinbauverbands Rainer Zeller, die Geschäftsführerin Breisgau Wein, Claudia Handke, die Breisgauer Weinprinzessin Elena Kölble sowie kommunale Mitstreiter aus den beteiligten Gemeinden.