Sechs Beanstandungen: Diese Verstöße deckte der Zoll in der Ortenauer Gastronomie auf

1 Die Beamten des Hauptzollamts kontrollierten insgesamt 18 Betriebe in der Gastronomie. Foto:

Beamte des Hauptzollamts Lörrach kontrollierten mehrere Betriebe in der Ortenau und fanden sechs Beanstandungen.









Link kopiert



Insgesamt 65 in 18 Gastronomiebetrieben angestellte Beschäftigte sind bei den Kontrollen überprüft worden. Der Betriebsinhaber eines Offenburger Dönerimbiss gab laut Zollamt zu, keine Arbeitsaufzeichnungen für die Beschäftigten zu führen, was ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zur Folge hat. Für einen Arbeitnehmer in einem Lahrer Imbiss, zwei in einem Lahrer Restaurant und eine in einem Kehler Café konnten weder Anmeldungen noch eine verpflichtende „Sofortmeldungen zur Sozialversicherung“ festgestellt werden. Die Arbeitgeber sehen sich nun laut Mitteilung jeweils mit einem Ermittlungsverfahren konfrontiert. Ein Arbeitnehmer in einer Kehler Shisha-Bar erklärte gegenüber den Zollbeamten, mit lediglich zehn Euro pro Stunde entlohnt zu werden. Das werde noch überprüft, könne aber zu einem Ordnungswidrigkeitsverfahren führen. Ein bei einem Kehler Dönerimbiss Beschäftigter wurde als ausländischer Staatsbürger identifiziert, die notwendige Arbeitserlaubnis konnte er nicht vorweisen. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen unerlaubter Arbeitsaufnahme eingeleitet, gegen seinen Arbeitgeber eines wegen mutmaßlich unerlaubter Beschäftigung eines Ausländers, so die Mitteilung. Zudem fehlte die Meldung bei der Sozialversicherung.