Der Sänger der Band Die Prinzen, Sebastian Krumbiegel, hat den Löwenherz-Friedenspreis der Organisation Human Projects abgelehnt. Per Twitter erklärte er am Dienstag: „Nach langem Abwägen habe ich beschlossen, den #löwenherz #friedenspreis 2023 nicht anzunehmen, weil ich mit der Meinung einiger der Beteiligten zum #Ukrainekrieg und dessen Ursachen nicht überein stimme.“ Er stehe auf der Seite der Ukraine: „Natürlich weiß ich, dass Putin der Aggressor ist, da gibt es doch gar keine Frage“, sagte er der dpa.

Als er sich näher mit den anderen Beteiligten der Preisverleihung beschäftigt hatte, habe er angefangen zu zweifeln, so Krumbiegel. „Ich habe deswegen so lange gezögert, weil ich eigentlich davon überzeugt bin, dass wir miteinander reden müssen, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben.“ Vor allem in Kriegszeiten müsse man sich aber klar positionieren und keine Zweifel darüber aufkommen lassen, auf welcher Seite der Barrikade man stehe. Namen nannte er nicht.

Geschäftsführer bedauert die Entscheidung

Der Geschäftsführer von Human Projects, Karsten Enz, sagte am Dienstagabend auf dpa-Anfrage: „Wir bedauern, dass Sebastian Krumbiegel den Löwenherz Friedenspreis 2023 nicht annehmen will, respektieren seine Entscheidung und können sie deshalb nicht kommentieren.“

Die Verleihung sei weiterhin für den 19. November in Leipzig geplant. Nun wird nur die Journalistin Gabriele Krone-Schmalz mit dem Preis ausgezeichnet. Sie war gemeinsam mit Krumbiegel dafür ausgewählt worden.

Die Hilfsorganisation Human Projects mit Sitz in Leonberg (Kreis Böblingen) würdigt mit dem jährlich verliehenen „Löwenherz“ Menschen, die sich besonders für eine friedliche Welt einsetzen. Die Aufgabe der Preisträger ist es, ein Projekt auszuwählen, das gegen Armut, Hunger, Durst und Gewalt wirkt und diesem das Preisgeld zukommen zu lassen.

Bisherige Preisträger sind etwa der Liedermacher Konstantin Wecker, der ehemalige sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow und das Oberhaupt der Tibeter, der Dalai Lama.

Anmerkung der Redaktion: Wir haben den Text ergänzt mit dem Statement des Human Projects.