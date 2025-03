Bilanz des VfB Stuttgart Der VfB stößt finanziell in Rekord-Dimensionen vor

Die Stuttgarter verbuchen für 2024 Höchstwerte in puncto Ertrag und Gewinn, vermelden aber auch steigende Ausgaben. Vorstandschef Alexander Wehrle sieht den VfB in einer Position der Stärke in einer unverändert anhaltenden Konsolidierungsphase.