Einen Werdegang geprägt von Zufällen – so beschreibt Stefan Dengler das, was er in den vergangenen Jahrzehnten erlebt und geschaffen hat. „Ich hatte nie einen großen Masterplan.“ Und doch ist er heute einer der weltweit führenden Hersteller von Reifenprüfsystemen. Jüngst feierte die SDS Systemtechnik GmbH im Stammheimer Feld ihr 25-jähriges Bestehen.

Schon während des Maschinenbau-Studiums kam Dengler erstmals in Kontakt mit der Messtechnik für die Reifenprüfung. Durch Zufall – einer der vielen in seiner Karriere – hatte er die Chance, regelmäßig an einer solchen Maschine in Bayern zu werkeln. Genauer gesagt musste er sie ständig reparieren, schmunzelt er. In der Folge befasste sich Dengler mehr und mehr mit der Frage, was man besser machen könnte, um die Maschine robuster und weniger störungsanfällig zu machen.

Inzwischen drei Hallen

Mit ebendiesen Ideen startete er ins Berufsleben. Zunächst in einer Firma, 1992 dann als Selbstständiger in seinem Ingenieurbüro Dengler. Dort begann er mit der Produktion des mechanischen und elektrischen Teils für Reifenprüfsysteme, erzählt Stefan Dengler.

1998 gründete er schließlich die SDS Systemtechnik GmbH in Althengstett. Ein Jahr später war Dengler der erste, der im damals neu erschlossenen Stammheimer Feld anfing zu bauen. Zunächst eine Halle und ein Bürogebäude, später folgten zwei weitere Hallen. Die dritte – speziell für die ganz großen Reifenprüfsysteme, in die Reifen mit einem Durchmesser von 4,5 Metern hineinpassen – 2013.

600 Maschinen weltweit

Bei der SDS Systemtechnik GmbH kommt sozusagen alles aus einer Hand: die Maschinen werden vor Ort entwickelt und fertiggestellt – von der Messtechnik bis zur Lackierung. Diese „hohe Fertigungstiefe“, erklärt Dengler, hebe sein Unternehmen von Wettbewerbern ab. Diese seien oftmals eher spezialisiert und liefern beispielsweise nur die Messtechnik, nicht aber die Maschine an sich.

Kunden des Calwer Unternehmens sind Reifenhersteller aus aller Welt. Hier kommen seine Maschinen bei der Endkontrolle von Neureifen zum Einsatz. Mit der Messtechnik wird genau geprüft, ob die Reifen einwandfrei sind. Selbiges gibt es auch für Flugzeugreifen, die aber nicht – wie bei Autos – jedes Mal ersetzt werden, sondern runderneuert. Ob sich eine solche Erneuerung überhaupt lohnt, oder ob der Reifen doch beschädigt ist, bekommen die SDS-Prüfsysteme heraus. In diesem Bereich, ist Dengler stolz, habe sein Unternehmen quasi das Monopol.

Bei der SDS Systemtechnik GmbH sind 22 Mitarbeiter beschäftigt, derzeit werden 15 bis 20 Maschinen im Jahr ausgeliefert. Seit Corona sei das Geschäft noch immer etwas ausgebremst, sagt Dengler. Viele einstige Wettbewerber haben inzwischen aufgegeben. Unter anderem weil eine Prüfung von Neureifen keine Pflicht ist, ist der Markt eher klein und speziell. Doch die SDS Systemtechnik GmbH habe sich einen guten Ruf erarbeitet, betont der Inhaber. So schreiben manche Hersteller sogar inzwischen vor, dass ihre High-Performance-Reifen mit dem System aus Calw geprüft werden müssen, bevor sie auf’s Auto kommen. Und mit mehr als 600 Maschinen, die weltweit in Benutzung sind, ist Dengler ganz vorne mit dabei.

Stefan Dengler sieht seine Firma als „große Familie“. Tatsächlich sind auch Teile seiner Familie mit an Bord: Tochter Mara stieg 2015 als Auszubildende ein und hat inzwischen eine Prokura für SDS, Sohn Simon wird voraussichtlich in den technischen Bereich einsteigen. So fühlt sich Dengler gut gewappnet für die nächsten 25 Jahre.