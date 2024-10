„Science-Days“ 2024: Kinder und Jugendliche entdecken im Europa-Park die Welt der Wissenschaft

Im Europa-Park gab es erneut in eine Erlebniswelt für Entdecker: Die „Science-Days“ luden vom 24. bis 26. Oktober Besucher auf eine Reise durch die Welt der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik ein. Das Programm mit Workshops, Mitmachaktionen und Showeinlagen, von über 85 Aussteller begeisterten die Besucher „Science-Days“, heißt es in einer Pressemitteilung des Europa-Park.

Tausende junge Forscher erlebten Wissenschaft und Technik hautnah – von kniffligen Rätseln über virtuelle Realitäten bis hin zu handwerklichen Projekten. Besonders beliebt war das Geschicklichkeitsspiel „heißer Draht“, bei dem sie erste Erfahrungen in Techniken wie Stanzen, Biegen und Löten sammeln konnten und so Einblicke in Berufe der Metall- und Elektroindustrie erhielten.

Jürgen Mack, Inhaber Europa-Park, zog in der Mitteilung erfreut Bilanz über das dreitägige Festival: „Die ,Science-Days’ sind nicht nur ein Fest der Wissenschaft und Technik, sondern auch eine wichtige Gelegenheit für uns, die nächste Generation von Innovatoren und Entdeckern zu inspirieren. Wir glauben fest daran, dass Mint-Bildung der Schlüssel zu einer erfolgreichen Zukunft ist, und freuen uns, diese Themen auf eine für jeden zugängliche Weise zu präsentieren.“

Donnerstag und Freitag war den Schulklassen vorbehalten, um die Themen praxisnah und spielerisch zu entdecken. Am Samstag waren die „Science-Days“ für alle Besucher geöffnet. Die Besucherzahlen hätten die der Vorjahre übertroffen, so der Park.

Begeisterung bei der Projektleiterin

Das Engagement der Aussteller spiegelte sich auch in der positiven Resonanz der Besucher wider, wie Projektleiterin Stephanie Bürklin laut Mitteilung betont: „Die Science Days im Europa-Park waren für uns erneut ein voller Erfolg. Die Begeisterung der Kinder, das leidenschaftliche Engagement der Aussteller und das überaus positive Feedback der Besucher zeigen uns, wie bedeutsam es ist, Mint greifbar und erlebbar zu machen.“