Trachtengruppe Empfingen führte Umzug in Tiengen an

1 Die Trachtengruppe Empfingen führte den Umzug in Tiengen an. Foto: Katrin Küninger Zur Feier der Befreiung von Tiengen reiste die Trachtengruppe und -kapelle der Kulturgemeinschaft an die Schweizer Grenze.







Für die die Trachtengruppe und -kapelle der Kulturgemeinschaft Empfingen war es eine große Ehre den Festumzug des ’610 Schwyzertages’ der Stadt Tiengen an der Schweizer Grenze anzuführen. Der Schwyzertag erinnert an die Befreiung der Stadt Tiengen, als der Herzog von Urslingen im August 1415 die Stadt erobern wollte, berichtet der Trachtenverein in einer Mitteilung.