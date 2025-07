Schwitzen, Ängste, Inkontinenz Die zehn gängigsten Symptome der Wechseljahre – und was hilft Bettina Hartmann 22.07.2025 - 00:00 Uhr 1 Foto: KI/Midjourney/Montage: Sebastian Ruckaberle Mit um die 40 beginnen die Wechseljahre. Etwa zwei Drittel der Frauen bekommen dabei Beschwerden. Ein Überblick über die gängigsten Symptome.







Die Wechseljahre? Da habe ich doch noch lange Zeit, die beginnen doch erst mit Anfang 50, denkt noch heute so manche jüngere Frau. Tatsächlich können die hormonellen Veränderungen, auch Klimakterium genannt, laborchemisch jedoch bereits mit Mitte 30 nachgewiesen werden. „Klinisch zeigen sich die ersten Symptome wie Schlafstörungen dann ab etwa Anfang 40“, sagt Georg Sauer, Chefarzt der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Robert-Bosch-Krankenhaus (RBK) in Stuttgart. Und das kann für einige Turbulenzen sorgen.