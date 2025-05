Burladingen bei Leader wieder dabei Europas Geld fließt auch nach Melchingen

Der Beirat von Leader Mittlere Alb, in dem Burladingen seit vier Jahren Mitglied ist, hat in seiner jüngsten Sitzung Projekte ausgewählt, die in diesem Jahr von Europa und auch mit Mitteln von Baden-Württemberg gefördert werden. Diesmal ist Melchingen dabei.