Schwimmkurse beim TSV Calw: Verein reagiert auf alarmierende Zahlen

In kleinen Gruppen von maximal neun Jungen und Mädchen werden diese an das Element Wasser herangeführt.
Etwa 20 Prozent der Grundschulkinder in Deutschland können nicht schwimmen. Noch alarmierender ist, dass laut DLRG-Angaben rund 58 Prozent der Kinder am Ende der Grundschule keine sicheren Schwimmer sind, heißt es in einer Pressemitteilung des TSV Calw. Die Zahl der Nichtschwimmer hat sich seit 2017 somit verdoppelt. Eine alarmierende Entwicklung, der der TSV Calw aktiv entgegenwirken möchte. Mit den Schwimmkursen der Kindersportschule (KiSS) schafft der Verein ein Angebot, das sich an alle Jungen und Mädchen ab vier Jahren richtet und einen wichtigen Beitrag zur Schwimmsicherheit leistet.