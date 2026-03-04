Schwimmkurse beim TSV Calw: Verein reagiert auf alarmierende Zahlen

In kleinen Gruppen von maximal neun Jungen und Mädchen werden diese an das Element Wasser herangeführt.

Etwa 20 Prozent der Grundschulkinder in Deutschland können nicht schwimmen. Noch alarmierender ist, dass laut DLRG-Angaben rund 58 Prozent der Kinder am Ende der Grundschule keine sicheren Schwimmer sind, heißt es in einer Pressemitteilung des TSV Calw. Die Zahl der Nichtschwimmer hat sich seit 2017 somit verdoppelt. Eine alarmierende Entwicklung, der der TSV Calw aktiv entgegenwirken möchte. Mit den Schwimmkursen der Kindersportschule (KiSS) schafft der Verein ein Angebot, das sich an alle Jungen und Mädchen ab vier Jahren richtet und einen wichtigen Beitrag zur Schwimmsicherheit leistet.

Offen für alle Die Schwimmkurse finden im Hallenbad des Klinikums Nordschwarzwald statt und stehen allen Kindern offen. Vorrangig werden laut TSV jedoch zunächst die Jungen und Mädchen der Kindersportschule des TSV Calw berücksichtigt. Sollten die Kurse nicht vollständig ausgelastet sein, werden freie Plätze an Kinder von der Warteliste vergeben.

In kleinen Gruppen von maximal neun Kindern werden diese an das Element Wasser herangeführt. Ziel ist es, Sicherheit zu vermitteln, grundlegende Schwimmtechniken zu erlernen und vorhandene Fähigkeiten weiter auszubauen.

Zehn Einheiten à 45 Minuten

Das Kurskonzept umfasst insgesamt zehn Einheiten à 45 Minuten, die jeweils zweimal pro Woche stattfinden. Dabei gibt es zwei Anfänger- und einen Fortgeschrittenenkurs. Während die Anfängerkurse den Schwerpunkt auf Wassergewöhnung und erste Schwimmbewegungen legen, vertieft der Fortgeschrittenenkurs bereits erlernte Techniken. Für Kinder mit entsprechenden Vorkenntnissen besteht zudem die Möglichkeit das Seepferdchen-Abzeichen abzulegen.

Ohne Eltern

Die Kurse finden ohne Beisein der Eltern statt, um den Kindern Raum für Selbstständigkeit und Vertrauen im Wasser zu geben. Der Eintritt ins Hallenbad ist im Kurspreis bereits enthalten.

www.kindersportschule.tsvcalw.de/schwimmkurse