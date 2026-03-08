Schwimmer in Donaueschingen: DLRG freut sich über neue Rettungswache

Die Ortsgruppe Baar zählt aktuell 530 Mitglieder. Der Bezirk ist damit der größte in Südbaden und hat alle Hände voll zu tun. Im „Aquari“ werden sogar Rekorde geknackt.

Thomas Moch steht weiter an der Spitze der DLRG-Ortsgruppe Baar. Anlässlich der Jahreshauptversammlung im „Ochsen“ in Donaueschingen wurde er einstimmig bestätigt. Ebenfalls dem Vorstand erhalten bleiben Schatzmeister Marcel Birkle, Bus- und Bootswart Christian Dages, Patrick Zwosta als Materialwart und Webmaster, Michaela Heilemann (EH), Franzisca Müller (Öffentlichkeitsarbeit), Florian Gaedtke, Rainer Hennch-Schnurr und Lars Hauser (Jugendleiter). Neu sind Christine Biehler-Riedlinger als zweite Vorsitzende, Natalia Lange (Öffentlichkeitsarbeit), Felix Dillmann (Wache) und Sophia Frey (stellvertretende Jugendleiterin).

Die Entwicklung der Mitgliederzahlen ging einmal mehr nach oben. Mittlerweile hat man als drittgrößte Ortsgruppe im Bezirk 530 Mitglieder. Durch diese und weitere Neuzugänge ist der Bezirk Schwarzwald-Baar zum größten in Südbaden gewachsen, wie dessen Fachbereichsleiterin Ausbildung, Martina Brinkmann, stolz berichtet.

Im Schnitt 128 Kinder werden in den Schwimmkursen im „Aquari“ jeden Samstag von durchschnittlich 25 Ausbildern betreut. An einem Samstag waren es sogar 165 Kinder, so viele wie noch nie. Insgesamt wurden 2115 Ausbildungsstunden geleistet, 90 Seepferdchen verliehen. Trotzdem stehen 200 Kinder auf der Warteliste. Das bedeutet 1,5 Jahre Wartezeit. Ferner wurden 179 Schwimmabzeichen und Junior-Retter sowie 31 Rettungsschwimmabzeichen abgenommen. Neu ist das „Schnorchelabzeichen“. 32 Interessierte ließen sich die Grundkenntnisse im Umgang mit Maske, Schnorchel und Flossen vermitteln. An Kirnbergsee und Riedsee wurden 578 Wachstunden geleistet.

Ende 2025 erhielt die Ortsgruppe Baar schließlich auch die lang ersehnte Förderzusage für den Bau einer neuen Rettungswache, die gemeinsam mit dem DRK-Kreisverband in Allmendshofen entstehen wird. Thomas Moch stellte die Pläne bei der Jahreshauptversammlung vor. DRK-Geschäftsführer Tobias Rosenstiel freut sich über eine „völlig konfliktfreie, konstruktive Zusammenarbeit“ in der Planungsphase. Man hofft, die neuen Räumlichkeiten 2028 beziehen zu können.