Schwimmer in Donaueschingen: DLRG freut sich über neue Rettungswache

Die Ortsgruppe Baar zählt aktuell 530 Mitglieder. Der Bezirk ist damit der größte in Südbaden und hat alle Hände voll zu tun. Im „Aquari“ werden sogar Rekorde geknackt.
Thomas Moch steht weiter an der Spitze der DLRG-Ortsgruppe Baar. Anlässlich der Jahreshauptversammlung im „Ochsen“ in Donaueschingen wurde er einstimmig bestätigt. Ebenfalls dem Vorstand erhalten bleiben Schatzmeister Marcel Birkle, Bus- und Bootswart Christian Dages, Patrick Zwosta als Materialwart und Webmaster, Michaela Heilemann (EH), Franzisca Müller (Öffentlichkeitsarbeit), Florian Gaedtke, Rainer Hennch-Schnurr und Lars Hauser (Jugendleiter). Neu sind Christine Biehler-Riedlinger als zweite Vorsitzende, Natalia Lange (Öffentlichkeitsarbeit), Felix Dillmann (Wache) und Sophia Frey (stellvertretende Jugendleiterin).