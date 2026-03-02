Schwimmender Professor: Das hat der Haslacher Andreas Fath am Ganges erlebt

Andreas Fath wagte sich für sein neustes Projekt in den Ganges. Zurück spricht er über seine Eindrücke und erklärt, warum er trotz der Wasserverschmutzung optimistisch bleibt.
Es ist ein Fluss der extremen Gegensätze: der Ganges in Indien. Für Millionen von Menschen ist der rund 2600 Kilometer lange Strom heilig – gilt als Göttin. Gleichzeitig ist die Verschmutzung des Flusses enorm. Das rief den Haslacher Andreas Fath, auch bekannt als „der schwimmende Professor“, auf den Plan. Öffentlichkeitswirksam durchschwamm er bereits Rhein, Donau oder den Tennessee River – immer mit dem Ziel, auf die Bedeutung von sauberen Gewässern hinzuweisen.