Bei den diesjährigen süddeutschen sowie baden-württembergischen Freiwassermeisterschaften im Heddesheimer See trat die Schwimmabteilung von Rot-Weiß Lörrach mit sechs Aktiven an.

Alle hatten sich für die 2,5 Kilometer-Strecke gemeldet, wobei die Distanz zweimal in einem Dreieckskurs von 1250 Metern Länge bewältigt werden musste. Die Teilnehmer erwartete im Seepark ein tolles Ambiente, ein perfekt organisierter Wettkampf sowie ein angenehm temperierter See.

Wie bei Freiwasser-Wettkämpfen üblich, ist hier der Massenstart und die Umrundung der Bojen eine heikle Geschichte. Diese Erfahrung musste auch die jüngste Schwimmerin der Rot-Weißen, Clara Schulze, machen. Als eines der zartesten Mädels erwischte sie einen starken Lauf, in dem sie von den routinierten älteren und körperlich überlegenen Schwimmerinnen teils recht unsanft überschwommen oder zur Seite gedrückt wurde.

Nach dem ersten Frust über diese Unfairness trockneten die Tränen im Ziel aber schnell, da sie sich in einer famosen Zeit von 35:16,38 Minuten die Bronzemedaille in der Jugend C/ Jahrgang 2012 in der süddeutschen Wertung sicherte. In der Jugend B / Jahrgang 2011 kam Heidi Schmidt in 38:20,82 Minuten auf Platz fünf.

Maelle Mößner erreichte in 41:06,02 Minuten Platz zehn in der Jugend B der 15-Jährigen. Jüngster bei den Jungs aus Lörracher Sicht war Noah Deklerk. Auch er meisterte die Strecke in einer fabelhaften Zeit von 36:21,23 Minuten, wobei er einige der „großen“ Schwimmer weit hinter sich ließ und so am Ende in der Jugend B/Jahrgang 2013 auf Rang fünf gelistet wurde. In der BaWü-Wertung der Masters waren Anastasia Gvozdev und Claudia Pannach unterwegs. Gvozdev wurde in der AK 20 mit 36:08,46 Minuten Vierte und Pannach belegte in der AK 55 (40:36,27 Minuten) den Silber-Platz.