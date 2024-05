Panoramabad steht für die Saison in den Startlöchern

Schwimmen in Blumberg

1 Der Betriebsleiter und Schwimmmeister Uwe Setzer sieht das Panoramabad optimal auf die Saisoneröffnung vorbereitet. Am Samstag, 25. Mai, darf dann wieder geplanscht werden. Foto: Hans Herrmann

Das Schwimmbad öffnet seine Tore am 25. Mai. Im Kiosk-Team werden noch Mitstreiter gesucht.









Link kopiert



Die Badesaison kann kommen: Im Blumberger Panoramabad ist man für die geplante Eröffnung am Samstag, 25. Mai, auf Kurs. Die Betreiberfirma „Pooltrend“ aus Alpirsbach sieht sich gut vorbereitet. Und auch Schwimmmeister und Blumberger Betriebsleiter Uwe Setzer sieht alle Arbeiten im Fluss. „Seit circa vier Wochen sind wir im Einsatz. Wettermäßig haben wir mit Schneefall und kalten Temperaturen alles erlebt. Wir kamen aber mit unseren Vorbereitungen gut voran“, sagt der Schwimmmeister, der nun in Blumberg in sein drittes Jahr geht.